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AH股新聞

13/09/2024 10:00

《Ａ股焦點》消費緊縮降級，白酒股續挫，貴州茅台股價近兩年低

　　《經濟通通訊社１３日專訊》滬深白酒股今日繼續下行，受累海銀財富爆雷的岩石股份
（滬：６００６９６）第二日跌停，古井貢酒（深：０００５９６）挫２﹒２％，五糧液
（深：０００８５８）跌近２％，會稽山（滬：６０１５７９）跌１﹒８％，天佑德酒
（深：００２６４６）、舍得酒業（滬：６００７０２）、山西汾酒（滬：６００８０９）等跟
挫。
　　值得留意的是，貴州茅台（滬：６００５１９）今日早盤曾跌至１３０５元（人民幣．下同
），刷新２０２２年１１月以來新低，現價仍挫１﹒７％。
　　內媒引述中國酒業獨立評論人肖竹青表示，貴州茅台股價下跌，代表著投資人對公司未來發
展缺乏信心。實際上，造成這種情況的主要原因還是社會購買力不足，消費者對未來收入預期悲
觀帶來的消費緊縮和消費降級。
　　國泰君安研報亦指，２０２４金秋旺季除茅台、五糧液外，酒企銷售層面普遍對價格體系有
所放寬、費用力度也有所加大。推測白酒消費「去地產依附」和「去奢侈」特徵會持續凸顯。
　　今年上半年，飛天茅台行情波動較為明顯，終端市場價一度跌破２３００元╱瓶。進入７月
以來，飛天茅台終端市場價格企穩，重新站上２３００元╱瓶。截至９月１２日，２０２４年出
廠５３度５００ｍｌ的原箱飛天茅台市場價約２５５０元╱瓶，較前一日價格下降３０元；而同
年份和規格的散裝飛天茅台市場價為２３６５元╱瓶，較前一日降２０元。（ｒｙ）

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