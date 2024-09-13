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AH股新聞

13/09/2024 10:56

《Ａ股焦點》金價再新高，黃金概念股揚，曉程科技升超６％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》現貨黃金升破每盎司２５６２美元，再創新高。Ａ股黃金概念
拉漲，曉程科技（深：３００１３９）揚６﹒３％，萊紳通靈（滬：６０３９００）漲
５﹒８８％，赤峰黃金（滬：６００９８８）升４﹒４％，山金國際（深：０００９７５）及山
東黃金（滬：６００５４７）升３﹒９％，中金黃金（滬：６００４８９）、湖南黃金
（深：００２１５５）、四川黃金（深：００１３３７）升幅居前。（ｒｙ）

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