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AH股新聞

13/09/2024 10:27

《神州金融》中信証券：下調存量房貸利率或將帶動國債等利率走低

　　《經濟通通訊社１３日專訊》市場盛傳中國當局最快本月下調存量房貸利率，下調幅度或達
５０個基點。中信証券首席經濟學家明明等分析認為，雖然下調存量房貸利率有利於減輕借款人
的還款壓力、遏制貸款早償趨勢，但同時也會增大銀行息差壓力。如果存量房貸利率下調５０－
１００個基點，商業銀行年利息收入或將減少１０００億－３０００億元人民幣，對應息差下滑
３－９個基點。因此，下調存量房貸利率需要調降存款利率加以配合，而這可能帶動包含國債利
率在內的廣譜利率中樞繼續「下台階」。
　
＊４２家Ａ股上市銀行平均淨息差１﹒６４％＊
　
　　據《上海證券報》引述國家金融監督管理總局數據指出，今年上半年商業銀行淨息差跌至
１﹒５４％的歷史新低，遠低於維持合理盈利能力必需的門檻水平１﹒８％。截至今年６月末，
４２家Ａ股上市銀行平均淨息差為１﹒６４％，較２０２３年末下降０﹒１４個百分點，其中僅
蘭州銀行（深：００１２２７）一家「逆勢」上升，３０家上市銀行的淨息差都低於１﹒８％，
僅得包括常熟銀行（滬：６０１１２８）、長沙銀行（滬：６０１５７７）、招商銀行
（０３９６８）（滬：６０００３６）在內的１２家上市銀行淨息差在１﹒８％以上。
　　報道提到，多名銀行高管對於下半年淨息差走勢直言「壓力大」，其中交通銀行副行長周萬
阜稱，全年目標是保持淨息差基本穩定，並達到邊際改善，但「要實現這一目標有難度、有挑戰
」。（ｓｌ）

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