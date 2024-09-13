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AH股新聞

13/09/2024 11:00

《中國要聞》螞蟻集團全資入股「好大夫在線」關聯公司

　　《經濟通通訊社１３日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，互動峰科技（北京）有限公司近日發生工
商變更，好大夫在線創始人王航、雷軍等股東退出，新增螞蟻科技集團股份有限公司全資子公司
上海雲瑒企業管理諮詢有限公司為股東，持股１００％。
　　好大夫在線是互聯網在線問診頭部平台，為互動峰科技（北京）有限公司旗下品牌。上月曾
有內媒指，螞蟻集團計劃收購好大夫在線，業務將併入支付寶醫療健康事業部，今年６月底雙方
已達成業務合作，支付寶首頁的醫療健康頻道「在線問診」已經顯示「好大夫」字樣，頁面內所
呈現的內容與好大夫在線ＡＰＰ的「專家問診」界面完任一致。
　　企查查信息顯示，互動峰科技（北京）有限公司成立於２００６年，法定代表人為張俊杰，
註冊資本１０００萬元人民幣，經營範圍包含銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、通訊設
備等。值得一提的是，該公司共有６家對外投資公司，包括好大夫醫療科技（海南）有限公司、
好大夫在線（銀川）科技有限公司等，目前均為已註銷狀態。此外，該公司多枚好大夫相關商標
已被轉讓，受讓方為北京新醫強國科技有限公司，為好大夫在線的運營方。（ｓｌ）

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