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13/09/2024 11:36

《中國要聞》防長董軍：大國應摒棄零和博弈，域內國家應聯合自強

　　《經濟通通訊社１３日專訊》第十一屆北京香山論壇今日上午在北京國際會議中心開幕。中
國國防部長董軍作主旨發言，指出在多重風險面前，大國有大國的責任、各方有各方的義務，責
任共擔、不是平均分攤。面對世界性挑戰，大國應做出表率，應摒棄零和博弈，不搞以大欺小、
恃強凌弱。面對地區性問題，域內國家應聯合自強，真正將地區的安全主導權牢牢掌握在自己的
手中，其他各方在建設性參與地區事務中，應秉持公道正義，提供正向能量。
　
＊董軍：大小國家都應平等參與國際事務＊
　
　　他同時指出，解決烏克蘭危機、巴以衝突等熱點問題，勸和促談、政治解決是唯一的出路、
根本的出路。他強調，當今世界安全問題漣漪效應日益顯現，沒有誰能獨善其身，「任何衝突的
終點都是和解，早一天坐下來談起來，和平就將早一天到來」。
　　他並呼籲共暢平等有序的世界多極化，指無論發達國家還是發展中國家，無論是大國還是小
國，都應平等地參與國際事務，平等的表達利益訴求，平等地維護正當權益，「都應在全球多極
化體系中找到適合自己的位置」。
　　他還談到，中國軍隊願意繼續推進大國軍事關係的穩定和發展，不斷提升與周邊國家的軍事
關係；中方願與各方加強戰略對接，深化防務磋商，商討簽署雙多邊防務合作協定。同時，各國
應秉持和平發展、普惠、共治的原則，共同完善深海、極地、外空、網絡、數字人工智能等新疆
域的治理規則，防止泛化國家安全概念，私築「小院高牆」。
　
＊美國派出參加香山論壇官員級別高於去年＊
　
　　本屆北京香山論壇９月１２日至１４日舉行，主題為「共築和平、共享未來」，有１００多
個國家和國際組織派出代表和專家學者參加。其中美國派負責中國、台灣和蒙古事務的國防部副
助理部長蔡斯（Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｃｈａｓｅ）出席，級別高於去年參加香山論壇的國防部副部
長辦公室中國事務高級主任卡萊斯。《路透》認為，這表明在地區爭端和東亞地區部署增加的情
況下，美國軍方希望與中國進行更深入的工作層面接觸。
　　此外，俄羅斯參加今屆北京香山論壇的代表團團長是國防部副部長福明．亞歷山大，比去年
降半級。去年俄國官方代表團團長是時任國防部長紹伊古。（ｓｌ）

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