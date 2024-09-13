《Ａ股焦點》廣汽聘寶馬ｉ８設計師葉稟煥任設計總監，Ａ股半日跌

《經濟通通訊社１３日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）宣布，電動汽

車設計巨匠、世界知名設計大師Ｂｅｎｏｉｔ Ｊａｃｏｂ（葉稟煥）今日（１３日）正式加入

廣汽，擔任廣汽研究院全球執行設計總監。廣汽集團指，Ｂｅｎｏｉｔ加入廣汽，源於他看好中

國汽車品牌未來的發展潛力和他對廣汽在設計創新方面的高度認可，Ｂｅｎｏｉｔ將全面支持廣

汽研究院副院長張帆，負責設計工作，推動設計戰略及創新發展，幫助廣汽自主品牌產品競爭力

提升。

廣汽集團ＡＨ股價皆跌，Ａ股半日跌０﹒８％，Ｈ股現跌２﹒５％。

據介紹，Ｂｅｎｏｉｔ畢業於歐洲藝術中心設計學院，自１９９４年起先後加入雷諾、大眾

、寶馬、拜騰、蔚來（０９８６６）等車企，參與了雷諾Ｓｐｉｄｅｒ跑車等經典車型設計。在

寶馬工作期間，更主導了Ｆ３０ ３系列、Ｆ３２╱Ｆ３３ ６系列、Ｆ０７ ５系列ＧＴ、

Ｚ４、ｉ３以及寶馬經典新能源跑車ｉ８的設計。在加入廣汽前，Ｂｅｎｏｉｔ於２０２１年加

入蔚來，擔任設計副總裁，全面負責蔚來品牌的產品設計、戰略規劃及品牌定位。（ｓｌ）

