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AH股新聞

13/09/2024 11:58

《Ａ股焦點》廣汽聘寶馬ｉ８設計師葉稟煥任設計總監，Ａ股半日跌

　　《經濟通通訊社１３日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）宣布，電動汽
車設計巨匠、世界知名設計大師Ｂｅｎｏｉｔ　Ｊａｃｏｂ（葉稟煥）今日（１３日）正式加入
廣汽，擔任廣汽研究院全球執行設計總監。廣汽集團指，Ｂｅｎｏｉｔ加入廣汽，源於他看好中
國汽車品牌未來的發展潛力和他對廣汽在設計創新方面的高度認可，Ｂｅｎｏｉｔ將全面支持廣
汽研究院副院長張帆，負責設計工作，推動設計戰略及創新發展，幫助廣汽自主品牌產品競爭力
提升。
　　廣汽集團ＡＨ股價皆跌，Ａ股半日跌０﹒８％，Ｈ股現跌２﹒５％。
　　據介紹，Ｂｅｎｏｉｔ畢業於歐洲藝術中心設計學院，自１９９４年起先後加入雷諾、大眾
、寶馬、拜騰、蔚來（０９８６６）等車企，參與了雷諾Ｓｐｉｄｅｒ跑車等經典車型設計。在
寶馬工作期間，更主導了Ｆ３０　３系列、Ｆ３２╱Ｆ３３　６系列、Ｆ０７　５系列ＧＴ、
Ｚ４、ｉ３以及寶馬經典新能源跑車ｉ８的設計。在加入廣汽前，Ｂｅｎｏｉｔ於２０２１年加
入蔚來，擔任設計副總裁，全面負責蔚來品牌的產品設計、戰略規劃及品牌定位。（ｓｌ）

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