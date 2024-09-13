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AH股新聞

13/09/2024 13:28

【大國博弈】謝鋒：互商互諒是中美共處邏輯，從沒有誰能壓垮誰

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國駐美國大使館網站發文指，中國駐美國大使謝鋒昨（１２
日）應邀以視頻方式在紐約舉行的「新時代大講堂」發表主旨演講。謝鋒強調，互尊互信是中美
對話的基礎，從來沒有誰高誰一等；互利互惠是中美合作的本質，從來沒有誰佔誰便宜；互商互
諒是中美共處的邏輯，從來沒有誰能壓垮誰。
　　謝鋒指出，中美關係恢復和發展，是過去５０年國際關係史上最重要的事件，也是對世界和
平與繁榮作出的最大的貢獻。中美找到正確相處之道，是今後５０年國際關係中最重要的事情，
也是兩國人民和國際社會最大的期待。他表示，面對變亂交織的世界，中國將繼續以自身發展的
確定性應對國際形勢的不確定性，以對美政策的穩定性對沖中美關係的不穩定性，以負責任態度
為世界和平、穩定與繁榮作出貢獻。
　　他並指，中國推進中國式現代化的決心堅定不移，探索中美正確相處之道的努力堅定不移，
維護主權安全發展利益的立場堅定不移，促進人民交流合作的意願堅定不移；又認為發展中美關
係事關人人，人人有責，希望青年朋友為中美關係發展接續注入「青春力量」，為促進世界和平
與發展不斷作出新貢獻。（ｓｌ）

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