【提振內房】野村：部分存量房貸利率料未來數月下調約４０基點

《經濟通通訊社１３日專訊》野村最新研究報告指出，中國遲交房問題尚未得到有效解決，

預計最終需由中央充當「建造者」為未完工項目直接提供資金；此外亦預計未來數月中國約有

２５萬億元（人民幣．下同）存量房貸的利率將降息約４０個基點。



＊中央或被迫為未完工住宅項目提供資金＊



野村首席中國經濟學家陸挺在報告中稱，中國央行推出３０００億元保障性住房再貸款政策

已經四個月，額度近乎沒有動用過，地方政府在購買未售出和成品房屋方面也幾乎沒有任何進展

，遲交房問題未能得到有效解決，房地產行業仍處於低迷狀態。該行直言，儘管國家收儲計劃明

顯失敗，「但有些人要麼試圖推動北京大規模擴大該計劃至３萬億元以拯救房地產行業，要麼一

廂情願地預測北京會這樣做」。考慮到下半年將出現新的不利因素導致經濟增長放緩加劇，預計

中央最終將被迫充當「建造者」直接為那些已延遲的預售住宅項目提供資金。

該行並預計，中國在未來幾個月內實施的另一項與房地產相關重要政策是降低存量房貸利率

。根據該行對存量房貸利率與新增房貸利率之間差異估計，中國央行可能會促使銀行對約２５萬

億元的存量房貸降息約４０個基點，從而節省借款人每年１０００億元的利息支出。據官方統計

數據，截至６月底未償還房貸總額約為３７﹒８萬億元。

該行仍然預期，中國央行將在第四季再次下調政策利率（７天期逆回購操作利率）和五年期

貸款市場報價利率（ＬＰＲ）１０個基點。（ｓｌ）

