《打擊貪腐》前國防部長李尚福被罷免全國人大代表職務

《經濟通通訊社１３日專訊》十四屆全國人大常委會第十一次會議今日上午在北京人民大會

堂閉幕。全國人大會常委會會後發布公告指，中央軍委辦公廳軍人代表大會決定罷免李尚福的第

十四屆全國人民代表大會代表職務，李尚福的代表資格終止。

６６歲的李尚福去年３月接替退休的魏鳳和出任國防部部長，惟上任未夠半年即自８月起未

再公開露面，同年１０月被免職，至今年６月與魏鳳和雙雙被開除黨籍、移送審查起訴，而此前

兩人還被開除了軍籍及取消軍銜。今年７月，三中全會公報提到，全會審議並通過了中共中央軍

事委員會關於李尚福等人嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予李尚福

等人開除黨籍的處分。

至於李尚福的全國人大代表資格，今年３月全國兩會期間全國人大會議發言人婁勤儉曾表示

，「李尚福不能參加本次兩會，他已經不是人大代表」，而其被罷免全國人大代表的消息直到今

日才公布。

另外，今日的公告還提到，河北省人大常委會決定罷免徐佐的第十四屆全國人民代表大會代

表職務。貴州省人大常委會決定罷免田成的第十四屆全國人民代表大會代表職務。陸軍軍人代表

大會決定罷免鄧志平的第十四屆全國人民代表大會代表職務。江西省人大常委會決定接受徐鴻辭

去第十四屆全國人民代表大會代表職務。上述人士的代表資格終止。（ｓｌ）

