【延遲退休】人社部：延遲退休有助滿足勞動者工作生活安排等需要

《經濟通通訊社１３日專訊》全國人大常委會會議今日表決通過了《關於實施漸進式延遲法

定退休年齡的決定》，稱將自明年１月起用１５年時間逐步將男職工法定退休年齡從原６０周歲

延遲至６３周歲，將女職工法定退休年齡從原５０周歲、５５周歲分別延遲至５５周歲、５８周

歲。同時，自２０３０年１月１日起，將職工按月領取基本養老金最低繳費年限由１５年逐步提

高至２０年，每年提高六個月；職工達到最低繳費年限，可以自願選擇彈性提前或延遲退休，提

前及延遲時間最長不超過３年。



＊經濟社會及人口結構變化重大，現行退休年齡政策不合時宜＊



對於調整法定退休年齡的考量，人力資源和社會保障部部長王曉萍表示主要有三點，包括有

助於滿足勞動者工作生活安排的多樣化需要。隨著生活水平不斷提高，勞動條件不斷改善，勞動

者對退休時間的早晚有不同的訴求，希望有一些彈性、多一些選擇。因此，在上世紀５０年代確

定的現行退休年齡政策有必要相應作出調整。

此外，還有助於促進人力資源開發利用。中國人均預期壽命已經從新中國成立初期的４０歲

左右，提高到目前的７８﹒６歲，而新增勞動力平均受教育年限從改革開放初期的８年，增加到

目前的１４年，參加工作的起始年齡普遍後移。延遲法定退休年齡，可以更好地釋放人力資源紅

利。

同時，有助於增加勞動力有效供給。去年中國６０歲以上人口２﹒９７億人，佔總人口比重

２１﹒１％；６５歲以上人口超過２﹒１７億人，佔比１５﹒４％，老齡化趨勢明顯。與此同時

，中國勞動年齡人口數量從２０１２年起持續下降，年均減少３００萬人以上，未來勞動年齡人

口佔總人口比重還將進一步降低。因此，延遲法定退休年齡，能夠減緩勞動年齡人口下降趨勢，

保持經濟社會發展的動力和活力。（ｓｌ）

