【延遲退休】人社部：延遲退休漸進實施，對青年就業影響平緩

《經濟通通訊社１３日專訊》全國人大常委會會議今日表決通過了《關於實施漸進式延遲法

定退休年齡的決定》，稱將自明年１月起用１５年時間逐步將男職工法定退休年齡從原６０周歲

延遲至６３周歲，將女職工法定退休年齡從原５０周歲、５５周歲分別延遲至５５周歲、５８周

歲。同時，自２０３０年１月１日起，將職工按月領取基本養老金最低繳費年限由１５年逐步提

高至２０年，每年提高六個月。

人力資源社會保障部副部長李忠在會議後的專題新聞發布會上表示，在延遲法定退休年齡方

案徵求意見過程中，青年就業問題受到各方面關注。總的看，延遲法定退休年齡是一個漸進實施

的過程，以較小的幅度推進，且退休人員騰退的崗位與青年就業所需要的崗位之間存在一定的結

構差異，「改革對青年就業的影響總體上是平緩的」。



＊三方面拓展青年就業渠道，促進青年就業＊



李忠並指，人社部將強化就業優先政策，不斷拓展青年就業渠道，持續促進就業質的有效提

升和量的合理增長。一是通過開發更多就業崗位促進青年就業，包括加強產業政策與就業政策的

協同，推動完善現代化產業體系，創造更多有利於青年發揮所學所長的崗位；大力發展新業態、

新模式，積極培育新的職業序列，充分挖掘、開發新的就業增長點。

二是通過完善政策服務體系促進青年就業，包括進一步完善擴崗補助、穩崗返還、稅費減免

等政策，鼓勵企業吸納青年就業。對青年到基層就業的，給予學費補償、貸款代償等待遇；對青

年自主創業的，給予擔保貸款、創業補貼等優惠。同時，強化就業見習崗位的募集，幫助青年增

強實踐能力；加強職業技能培訓、公共就業服務和職業指導，組織開展系列招聘服務活動，提升

青年求職就業能力和人崗匹配效率。

三是通過營造公平良好環境促進青年就業，包括加強市場監管，開展人力資源市場秩序清理

整頓，嚴厲打擊各類違法違規行為，切實維護青年合法就業權益。（ｓｌ）

