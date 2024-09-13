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AH股新聞

13/09/2024 16:03

【延遲退休】人社部：延遲退休漸進實施，對青年就業影響平緩

　　《經濟通通訊社１３日專訊》全國人大常委會會議今日表決通過了《關於實施漸進式延遲法
定退休年齡的決定》，稱將自明年１月起用１５年時間逐步將男職工法定退休年齡從原６０周歲
延遲至６３周歲，將女職工法定退休年齡從原５０周歲、５５周歲分別延遲至５５周歲、５８周
歲。同時，自２０３０年１月１日起，將職工按月領取基本養老金最低繳費年限由１５年逐步提
高至２０年，每年提高六個月。
　　人力資源社會保障部副部長李忠在會議後的專題新聞發布會上表示，在延遲法定退休年齡方
案徵求意見過程中，青年就業問題受到各方面關注。總的看，延遲法定退休年齡是一個漸進實施
的過程，以較小的幅度推進，且退休人員騰退的崗位與青年就業所需要的崗位之間存在一定的結
構差異，「改革對青年就業的影響總體上是平緩的」。
　
＊三方面拓展青年就業渠道，促進青年就業＊
　
　　李忠並指，人社部將強化就業優先政策，不斷拓展青年就業渠道，持續促進就業質的有效提
升和量的合理增長。一是通過開發更多就業崗位促進青年就業，包括加強產業政策與就業政策的
協同，推動完善現代化產業體系，創造更多有利於青年發揮所學所長的崗位；大力發展新業態、
新模式，積極培育新的職業序列，充分挖掘、開發新的就業增長點。
　　二是通過完善政策服務體系促進青年就業，包括進一步完善擴崗補助、穩崗返還、稅費減免
等政策，鼓勵企業吸納青年就業。對青年到基層就業的，給予學費補償、貸款代償等待遇；對青
年自主創業的，給予擔保貸款、創業補貼等優惠。同時，強化就業見習崗位的募集，幫助青年增
強實踐能力；加強職業技能培訓、公共就業服務和職業指導，組織開展系列招聘服務活動，提升
青年求職就業能力和人崗匹配效率。
　　三是通過營造公平良好環境促進青年就業，包括加強市場監管，開展人力資源市場秩序清理
整頓，嚴厲打擊各類違法違規行為，切實維護青年合法就業權益。（ｓｌ）

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