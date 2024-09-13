《中國要聞》習近平甘肅考察，促以更大勇氣決心深化改革擴大開放

《經濟通通訊社１３日專訊》據《新華社》報道，國家主席習近平９月１０至１３日先後在

甘肅天水、蘭州等地考察調研，１３日上午聽取甘肅省委和省政府工作匯報，對甘肅各項工作取

得的成績給予肯定。習近平表示，甘肅要以更大勇氣和決心深化改革、擴大開放，並要加強社會

建設和治理，築牢各族群眾共同富裕基礎。

習近平指出，甘肅要深入落實黨中央關於西部大開發、黃河流域生態保護和高質量發展的決

策部署，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，著力在加強生態保護修復、

加快綠色低碳轉型發展、進一步全面深化改革開放、推動鄉村全面振興、加強民生保障、促進民

族團結等方面下功夫。

習近平並指，甘肅要積極推進新型工業化，加快傳統產業改造升級，做強做優特色優勢產業

，積極發展戰略性新興產業，因地制宜發展新質生產力，打造全國重要的新能源及新能源裝備製

造基地。積極發展現代寒旱特色農業，培育一批具有競爭力的農業品牌。統籌推進山水林田湖草

沙一體化保護和系統治理，築牢國家西部生態安全屏障。

習近平又提到，甘肅歷史文化積澱深厚，紅色文化資源豐富。要傳承好紅色基因，加強文化

遺產保護，支持敦煌研究院建設世界文化遺產保護的典範和敦煌學研究高地，建設好長城、長征

、黃河國家文化公園，為現代化建設注入強大精神力量。促進文化和旅遊深度融合，把文化旅遊

業打造成支柱產業。（ｓｌ）

