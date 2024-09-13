《中國要聞》韓俊獲任命為農業農村部部長，兼任黨組書記

《經濟通通訊社１３日專訊》十四屆全國人大常委會第十一次會議今日上午在北京人民大會

堂閉幕。會議經表決，通過了新修訂的國防教育法、關於修改統計法的決定、全國人大常委會關

於在中華人民共和國成立七十五周年之際授予國家勳章和國家榮譽稱號的決定；決定免去唐仁健

的農業農村部部長職務，任命韓俊為農業農村部部長。國家主席習近平分別簽署第３０、３１、

３２、３３號主席令。

６１的韓俊此前為安徽省委書記。因原農業農村部黨組書記、部長唐仁健涉嫌嚴重違紀違法

受查，學農業出身並曾任農業農村部副部長的韓俊，今年６月重返農業農村部接任黨組書記。

韓俊為西北農業大學（現西北農林科技大學）農學博士，早年在國務院農村發展研究中心、

中國社會科學院農村發展研究所等單位工作，２００１年起先後出任國務院發展研究中心農村經

濟研究部部長、國務院發展研究中心副主任等職，２０１４年調任中央財經工作領導小組辦公室

副主任，同時任中央農村工作領導小組辦公室副主任。此後韓俊陸續出任中央農村工作領導小組

辦公室主任、農業農村部副部長等職務，至２０２０年１１月被調至吉林省出任委副書記、副省

長、省長等職，２０２３年３月調任安徽省委書記。

此外，會議表決通過了全國人大常委會關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定等多份決定

文件，以及全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告、全國人大常委

會批准任命中國人民解放軍選舉委員會委員的名單等。

同時，會議經表決，任命景俊海為全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員；免去陳國

慶的最高人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員職務。會議還表決通過了其他任免案。（ｓｌ）

