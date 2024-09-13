《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１３日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１２日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １９３６﹒９１

紫金礦業 （６０１８９９） ６３６﹒３８

藥明康德 （６０３２５９） ６０５﹒９６

中國平安 （６０１３１８） ５３５﹒７５

長江電力 （６００９００） ５２９﹒４０

工業富聯 （６０１１３８） ５１８﹒２７

農業銀行 （６０１２８８） ４８１﹒５２

工商銀行 （６０１３９８） ４６８﹒０１

山西汾酒 （６００８０９） ４０１﹒２３

伊利股份 （６００８８７） ３６０﹒２０

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）１５１９﹒５３

美的集團 （０００３３３）１０００﹒６６

邁瑞醫療 （３００７６０） ６５５﹒５２

比亞迪 （００２５９４） ６０８﹒８８

新易盛 （３００５０２） ５６７﹒２９

格力電器 （０００６５１） ５４５﹒１４

立訊精密 （００２４７５） ５４２﹒３６

中際旭創 （３００３０８） ５４１﹒７６

五糧液 （０００８５８） ５０２﹒７７

天齊鋰業 （００２４６６） ４５０﹒８３

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（以上數字取小數點後兩個位）

