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AH股新聞

16/09/2024 08:36

《國企紅籌》南方航空８月載客量升逾１３％，８個月升近１９％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》南方航空（０１０５５）（滬６０００２９），２０２４年８
月載運旅客１６０９﹒５９萬人次，升１３﹒５２％，貨郵量１５﹒３５６萬噸，升約
１５﹒７４％。今年首８個月乘客量約１﹒１億人次，升１８﹒８５％％，貨郵量１１８﹒８６
萬噸，升２２﹒６７％。
　　南航８月客運運力投入（按可利用座公里計）同比上升１２％，其中國內、地區、國際分別
同比上升２﹒３７％、３３﹒４７％、６０﹒８６％；旅客周轉量（按收入客公里計）同比上升
２０﹒７４％，其中國內、地區、國際分別同比上升１１﹒８％、３０﹒５３％、６３﹒６６％
；客座率為８７﹒１９％，同比上升６﹒３１個百分點，其中國內和國際分別同比上升７﹒３７
和１﹒４９個百分點，地區同比下降１﹒８５個百分點。
　　貨運方面，２０２４年８月貨運運力投入（按可利用噸公里－貨郵運計）同比上升
１１﹒６９％；貨郵周轉量（按收入噸公里－貨郵運計）同比上升１６﹒８１％；貨郵載運率為
４８﹒７５％，同比上升２﹒１４　個百分點。期內公司無新增主要航線，並引進６架飛機，退
出４架飛機。（ｅｈ）
　
　
　
　

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