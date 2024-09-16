《國企紅籌》南方航空８月載客量升逾１３％，８個月升近１９％

《經濟通通訊社１５日專訊》南方航空（０１０５５）（滬６０００２９），２０２４年８

月載運旅客１６０９﹒５９萬人次，升１３﹒５２％，貨郵量１５﹒３５６萬噸，升約

１５﹒７４％。今年首８個月乘客量約１﹒１億人次，升１８﹒８５％％，貨郵量１１８﹒８６

萬噸，升２２﹒６７％。

南航８月客運運力投入（按可利用座公里計）同比上升１２％，其中國內、地區、國際分別

同比上升２﹒３７％、３３﹒４７％、６０﹒８６％；旅客周轉量（按收入客公里計）同比上升

２０﹒７４％，其中國內、地區、國際分別同比上升１１﹒８％、３０﹒５３％、６３﹒６６％

；客座率為８７﹒１９％，同比上升６﹒３１個百分點，其中國內和國際分別同比上升７﹒３７

和１﹒４９個百分點，地區同比下降１﹒８５個百分點。

貨運方面，２０２４年８月貨運運力投入（按可利用噸公里－貨郵運計）同比上升

１１﹒６９％；貨郵周轉量（按收入噸公里－貨郵運計）同比上升１６﹒８１％；貨郵載運率為

４８﹒７５％，同比上升２﹒１４ 個百分點。期內公司無新增主要航線，並引進６架飛機，退

出４架飛機。（ｅｈ）









