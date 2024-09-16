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AH股新聞

16/09/2024 08:44

《神州民企》復星醫藥（０２１９６）２７００萬美元全擁復星凱特

　　《經濟通通訊社１６日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，控股子
公司復星醫藥產業擬現金出資２７００萬元（美元．下同）收購Ｋｉｔｅ　Ｐｈａｒｍａ所持復
星凱特５０％股權，終止復星凱特合營合同，將持有復星凱特１００％股權。
　　該集團指，為於原合營合同終止後繼續推進既有產品許可合作，與達成修訂及重述許可協議
，復星凱特獲Ｋｉｔｅ　Ｐｈａｒｍａ許可於區域即中港澳及癌症治療內獨家開發、生產及商業
化Ａｘｉ－Ｃｅｌ，即復星凱特已上市產品奕凱達，以及Ｂｒｅｘｕ－Ｃｅｌ，即復星凱特在研
項目ＦＫＣ８８９，並為商業化目的而使用約定的專有技術。復星凱特就許可支付累計里程碑
１０００萬元，根據許可產品年度淨銷售額支付至多２５００萬元的銷售里程碑及特許權使用費

　
＊醫糖尿病新藥申請獲受理＊
　
　　另外，該集團指，控股子公司江蘇萬邦生化醫藥集團的新藥恩格列淨二甲雙胍緩釋片的藥品
註冊申請於近日獲國家藥品監督管理局受理。該新藥擬用於２型糖尿病。截至８月，該集團對該
新藥累計研發投入約１５３１萬元人民幣，而根據ＩＱＶＩＡ　ＣＨＰＡ數據，去年中國境內不
包括港澳台地區獲批上市的二甲雙胍恩格列淨片銷售額約１﹒９１億元人民幣。（ｗｈ）

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