【聚焦數據】內地８月規上工業增加值同比增４﹒５％，遜於預期

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局上周六（１４日）公布，內地８月規模以上工業增

加值同比實際增長４﹒５％，遜於預期的４﹒８％，亦不及７月份的增幅５﹒１％，已連續四個

月放緩；剔除季節性因素後，環比增長０﹒３２％。前八個月，規模以上工業增加值同比增長

５﹒８％。

分三大門類看，８月採礦業增加值同比增長３﹒７％，制造業增長４﹒３％，電力、熱力、

燃氣及水生產和供應業增長６﹒８％。

分經濟類型看，８月國有控股企業增加值同比增長３﹒６％；股份制企業增長５％，外商及

港澳台投資企業增長２﹒８％；私營企業增長４﹒５％。

分產品看，８月規模以上工業６１９種產品中有３３９種產品產量同比增長。汽車產量

２５１﹒１萬輛，下降２﹒３％，其中新能源汽車１１０﹒５萬輛，增長３０﹒５％。

國家統計局新聞發言人劉愛華指，受去年同期對比基數走高因素的影響，８月規上工業增加

值同比增速較７月有所回落，但剔除季節性因素之後，環比繼續保持增長態勢。下階段，隨著國

內大規模市場和豐富的場景應用技術逐漸成熟，都有利於繼續擴大國內需求、延伸發展空間，總

體看工業有望繼續保持穩定發展的態勢。（ｌｃ）

