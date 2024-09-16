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AH股新聞

16/09/2024 08:31

【聚焦數據】內地８月社會消費品零售總額同比增２﹒１％，遜預期

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局上周六（１４日）公布，內地８月社會消費品零售
總額３﹒８７萬億元（人民幣．下同），同比增長２﹒１％，遜於預期的２﹒５％，亦不及７月
的增幅２﹒７％，為今年以來次低水平；環比由升轉降０﹒０１％。
　　８月消費低迷主要受汽車拖累。數據顯示，８月份，除汽車以外的消費品零售額同比增長
３﹒３％。１－８月份，社會消費品零售總額３１﹒２５萬億元，同比增長３﹒４％。其中，除
汽車以外的消費品零售額同比增長３﹒９％。
　　按經營單位所在地分，８月城鎮消費品零售額３３５７５億元，同比增長１﹒８％；鄉村消
費品零售額５１５１億元，增長３﹒９％。１－８月份，城鎮消費品零售額２７０８２５億元，
增長３﹒２％；鄉村消費品零售額４１６２７億元，增長４﹒４％。
　　按消費類型分，８月商品零售額３４３７５億元，同比增長１﹒９％；餐飲收入４３５１億
元，增長３﹒３％。１－８月份，商品零售額２７７４５４億元，增長３％；餐飲收入
３４９９８億元，增長６﹒６％。
　　國家統計局新聞發言人劉愛華指，消費持續恢復面臨一些制約，居民消費的信心和意願仍待
加強。下階段，中央多次強調要以提振消費為重點，擴大國內需求，相關政策力度正在持續加大
，也有更多地方正在積極加力實施消費品以舊換新，在一系列擴內需、促消費政策作用下，商品
和服務供給質量和水平持續提升，消費政策不斷完善優化，新型消費和服務消費加快增長，這些
都有利於消費需求潛力的加快釋放，消費恢復的基礎將得到進一步鞏固。（ｌｃ）

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