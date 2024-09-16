【聚焦數據】內地８月固定資產投資同比上漲３﹒４％，遜預期

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局上周六（１４日）公布，今年首八個月，全國固定

資產投資同比上漲３﹒４％，略遜於預期的３﹒５％，漲幅較前７月回落０﹒２個百分點。單計

８月，固投按月增長０﹒１６％。

分產業看，首八個月，第一產業投資６１４６億元（人民幣．下同），同比增長２﹒９％；

第二產業投資１１２７７８億元，增長１２﹒１％；第三產業投資２１０４６１億元，下降

０﹒８％。首８個月民間固定資產投資按年轉降０﹒２％。

分領域看，首八個月，基礎設施投資同比增長４﹒４％，增速較前７月放緩０﹒５個百分點

，連續五個月放緩。



＊首八月房地產開發投資同比降１０﹒２％＊



房地產開發投資下降１０﹒２％，降幅與１－７月持平；商品房銷售面積下降１８％，降幅

收窄０﹒６個百分點；商品房銷售額下降２３﹒６％，降幅收窄０﹒７個百分點；房屋新開工面

積下降２２﹒５％，降幅收窄０﹒７個百分點。

製造業投資同比增長９﹒１％，增速比前７個月回落０﹒２個百分點，但快於整體投資

５﹒７個百分點，拉動全部投資增長２﹒２個百分點，對投資增長的貢獻率超過６０％。

國家統計局新聞發言人劉愛華認為，受到極端天氣的影響，投資的累計增速有所回落，但當

前投資量增質升的特點比較明顯。從下階段看，隨著超長期國債、政府專項債等發行和使用進度

加快，資金保障和項目支撐有望逐步改善，有利於投資保持平穩增長。同時更要看到，中國在新

質生產力培育、產業改造升級、綠色低碳轉型、民生補短板等領域依然有廣闊發展空間，這些領

域政府和企業投資大有可為，投資將對穩增長、調結構、優供給、惠民生發揮更大作用。

（ｌｃ）

