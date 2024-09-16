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AH股新聞

16/09/2024 08:44

【聚焦數據】內地８月固定資產投資同比上漲３﹒４％，遜預期

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局上周六（１４日）公布，今年首八個月，全國固定
資產投資同比上漲３﹒４％，略遜於預期的３﹒５％，漲幅較前７月回落０﹒２個百分點。單計
８月，固投按月增長０﹒１６％。
　　分產業看，首八個月，第一產業投資６１４６億元（人民幣．下同），同比增長２﹒９％；
第二產業投資１１２７７８億元，增長１２﹒１％；第三產業投資２１０４６１億元，下降
０﹒８％。首８個月民間固定資產投資按年轉降０﹒２％。
　　分領域看，首八個月，基礎設施投資同比增長４﹒４％，增速較前７月放緩０﹒５個百分點
，連續五個月放緩。
　
＊首八月房地產開發投資同比降１０﹒２％＊
　
　　房地產開發投資下降１０﹒２％，降幅與１－７月持平；商品房銷售面積下降１８％，降幅
收窄０﹒６個百分點；商品房銷售額下降２３﹒６％，降幅收窄０﹒７個百分點；房屋新開工面
積下降２２﹒５％，降幅收窄０﹒７個百分點。
　　製造業投資同比增長９﹒１％，增速比前７個月回落０﹒２個百分點，但快於整體投資
５﹒７個百分點，拉動全部投資增長２﹒２個百分點，對投資增長的貢獻率超過６０％。
　　國家統計局新聞發言人劉愛華認為，受到極端天氣的影響，投資的累計增速有所回落，但當
前投資量增質升的特點比較明顯。從下階段看，隨著超長期國債、政府專項債等發行和使用進度
加快，資金保障和項目支撐有望逐步改善，有利於投資保持平穩增長。同時更要看到，中國在新
質生產力培育、產業改造升級、綠色低碳轉型、民生補短板等領域依然有廣闊發展空間，這些領
域政府和企業投資大有可為，投資將對穩增長、調結構、優供給、惠民生發揮更大作用。
（ｌｃ）

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