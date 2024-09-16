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AH股新聞

16/09/2024 09:20

【數據解讀】８月內需繼續偏弱，穩增長緊逼性上升

　　《經濟通通訊社１６日專訊》８月中國經濟增長繼續承壓，工業生產、消費、投資等多項增
長數據低於預期，市場期待增量政策發力穩增長。
　　國家統計局和海關總署近期公布的數據顯示，８月國內主要經濟指標增速降多升少。生產方
面，工業增加值、服務業生產指數同比增速分別放緩０﹒６個、０﹒２個百分點至４﹒５％、
４﹒６％；從需求來看，儘管仍處於暑期旺季，８月社會消費品零售總額同比增速放緩０﹒６個
百分點至２﹒１％，固定資產投資累計同比增速放緩至３﹒４％，８月當月增速雖小幅上行至
２﹒２％，仍低於累計增速。外需表現出較強韌性，以美元計，８月出口增速加快至８﹒７％，
創２０２３年４月來新高。上述指標中，除出口表現高於市場預期，其他指標均不同程度低於市
場預期。
　
＊學者：需要更大力度政策支持＊
　
　　國家統計局新聞發言人劉愛華上周六（１４日）在國新辦發布會上表示，８月國內外環境更
趨複雜嚴峻，同時高溫天氣和暴雨洪澇等自然災害持續對經濟活動造成影響。
　　粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，從７－８月經濟數據來看，三季度國內生產總值
（ＧＤＰ）同比增速或低於二季度的４﹒７％，影響「５％左右」全年經濟增長目標的實現。居
民消費、企業投資、地方基建投資、房地產市場等仍未企穩，需要更大力度的政策支持。他認為
，積極的財政政策要在穩增長中發揮更大作用，包括研究追加赤字增發國債，加快專項債發行進
度，優化化債政策，創造條件化解融資平台債務風險，推動地方政府從應急狀態回歸常態。
　
＊降準降息、新增信貸等有調整空間＊
　
　　廣發證券首席經濟學家郭磊也提醒，穩增長緊逼性有所上升，８月信貸數據顯示融資需求偏
弱狀況尚未改變，Ｍ１增速繼續下行；９月高頻數據也顯示，地產、消費等經濟短板領域尚無明
確改善信號。他認為，增量政策落地是打破目前狀態的關鍵，降準、新增信貸、降息、調整存量
房貸利率、一線地產政策、收儲政策等均有空間。（ｌｃ）

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