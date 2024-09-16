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AH股新聞

16/09/2024 09:19

《中國房產》統計局：８月７０城樓價環比續降，同比降幅擴大

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局上周六（１４日）發布的數據顯示，今年８月內地
７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降、同比降幅總體略有擴大，其中一線城
市新建商品住宅銷售價格環比降幅收窄、同比降幅與７月相同。
　
＊一線城市新房售價環比降幅收窄＊
　
　　數據顯示，８月一線城市新建商品房銷售價格環比下降０﹒３％，降幅比７月收窄０﹒２個
百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降０﹒５％、０﹒５％和０﹒８％，上海上漲０﹒６％
。二、三線城市新建商品房銷售價格環比分別下降０﹒７％和０﹒８％，降幅均比７月擴大
０﹒１個百分點。
　　同比來看，８月一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降４﹒２％，降幅與７月相同。其中
，北京、廣州和深圳分別下降３﹒６％、１０﹒１％和８﹒２％，上海上漲４﹒９％。二、三線
城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降５﹒３％和６﹒２％，降幅比上月分別擴大０﹒５個和
０﹒４個百分點。
　
＊一二三線城市二手房價格降幅均擴大＊
　
　　二手房方面，一線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒９％，降幅比７月擴大０﹒４個百分
點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降１％、０﹒６％、０﹒７％和１﹒３％。二、三線城
市二手住宅銷售價格環比分別下降１％和０﹒９％，降幅比７月分別擴大０﹒２個和０﹒１個百
分點。
　　同比來看，８月一線城市二手住宅銷售價格同比下降９﹒４％，降幅比７月擴大０﹒６個百
分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降８﹒５％、５﹒８％、１２﹒５％和１０﹒８％。
二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降８﹒６％和８﹒５％，降幅均比７月擴大０﹒４個
百分點。（ｌｃ）

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