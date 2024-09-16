《中國房產》統計局：８月７０城樓價環比續降，同比降幅擴大

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局上周六（１４日）發布的數據顯示，今年８月內地

７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降、同比降幅總體略有擴大，其中一線城

市新建商品住宅銷售價格環比降幅收窄、同比降幅與７月相同。



＊一線城市新房售價環比降幅收窄＊



數據顯示，８月一線城市新建商品房銷售價格環比下降０﹒３％，降幅比７月收窄０﹒２個

百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降０﹒５％、０﹒５％和０﹒８％，上海上漲０﹒６％

。二、三線城市新建商品房銷售價格環比分別下降０﹒７％和０﹒８％，降幅均比７月擴大

０﹒１個百分點。

同比來看，８月一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降４﹒２％，降幅與７月相同。其中

，北京、廣州和深圳分別下降３﹒６％、１０﹒１％和８﹒２％，上海上漲４﹒９％。二、三線

城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降５﹒３％和６﹒２％，降幅比上月分別擴大０﹒５個和

０﹒４個百分點。



＊一二三線城市二手房價格降幅均擴大＊



二手房方面，一線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒９％，降幅比７月擴大０﹒４個百分

點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降１％、０﹒６％、０﹒７％和１﹒３％。二、三線城

市二手住宅銷售價格環比分別下降１％和０﹒９％，降幅比７月分別擴大０﹒２個和０﹒１個百

分點。

同比來看，８月一線城市二手住宅銷售價格同比下降９﹒４％，降幅比７月擴大０﹒６個百

分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降８﹒５％、５﹒８％、１２﹒５％和１０﹒８％。

二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降８﹒６％和８﹒５％，降幅均比７月擴大０﹒４個

百分點。（ｌｃ）

