【聚焦數據】內地８月末社融存量３９８﹒６萬億，同比增８﹒１％

《經濟通通訊社１６日專訊》人行上周五（１３日）公布，初步統計，８月末社會融資規模

存量為３９８﹒５６萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒１％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２４８﹒８９萬億元，同比增長８﹒１％；對實

體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒５萬億元，同比下降１７﹒４％；委托貸款餘額為

１１﹒２１萬億元，同比下降１﹒１％；信托貸款餘額為４﹒２６萬億元，同比增長１３％；未

貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒２１萬億元，同比下降１７﹒３％；企業債券餘額為３２﹒２７

萬億元，同比增長２﹒６％；政府債券餘額為７５﹒４４萬億元，同比增長１５﹒８％；非金融

企業境內股票餘額為１１﹒５９萬億元，同比增長２﹒７％。

從結構看，８月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒４％

，同比低０﹒１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒４％，同比低

０﹒１個百分點；委托貸款餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒３個百分點；信托貸款餘額佔比

１﹒１％，同比高０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒６％，同比低０﹒１個

百分點；企業債券餘額佔比８﹒１％，同比低０﹒４個百分點；政府債券餘額佔比１８﹒９％，

同比高１﹒２個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒２個百分點。

（ｌｃ）

