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AH股新聞

16/09/2024 09:06

【聚焦數據】內地８月末社融存量３９８﹒６萬億，同比增８﹒１％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人行上周五（１３日）公布，初步統計，８月末社會融資規模
存量為３９８﹒５６萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒１％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２４８﹒８９萬億元，同比增長８﹒１％；對實
體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒５萬億元，同比下降１７﹒４％；委托貸款餘額為
１１﹒２１萬億元，同比下降１﹒１％；信托貸款餘額為４﹒２６萬億元，同比增長１３％；未
貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒２１萬億元，同比下降１７﹒３％；企業債券餘額為３２﹒２７
萬億元，同比增長２﹒６％；政府債券餘額為７５﹒４４萬億元，同比增長１５﹒８％；非金融
企業境內股票餘額為１１﹒５９萬億元，同比增長２﹒７％。
　　從結構看，８月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒４％
，同比低０﹒１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒４％，同比低
０﹒１個百分點；委托貸款餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒３個百分點；信托貸款餘額佔比
１﹒１％，同比高０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒６％，同比低０﹒１個
百分點；企業債券餘額佔比８﹒１％，同比低０﹒４個百分點；政府債券餘額佔比１８﹒９％，
同比高１﹒２個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒２個百分點。
（ｌｃ）

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