【聚焦數據】內地８月新增人民幣貸款約為９０００億元，遜預期

《經濟通通訊社１６日專訊》人行上周五（１３日）公布，８月末人民幣貸款餘額

２５２﹒０２萬億元，同比增長８﹒５％。按上月公布的７月末人民幣貸款餘額２５１﹒１１萬

億元計算，８月新增人民幣貸款約為９０００億元，較７月的２６００億元大幅回升，但仍低於

市場預期的１﹒０２萬億元。

前八個月人民幣貸款增加１４﹒４３萬億元。分部門看，住戶貸款增加１﹒４４萬億元，其

中，短期貸款增加１３２４億元，中長期貸款增加１﹒３１萬億元；企（事）業單位貸款增加

１１﹒９７萬億元，其中，短期貸款增加２﹒３７萬億元，中長期貸款增加８﹒７萬億元，票據

融資增加７５９７億元；非銀行業金融機構貸款增加４５９１億元。

８月末，本外幣貸款餘額２５６﹒２４萬億元，同比增長８％。

８月末，外幣貸款餘額５９４０億美元，同比下降１３﹒８％。前八個月外幣貸款減少

６２４億美元。



＊８月人民幣存款增加約２﹒２２萬億元＊



存款方面，前八個月人民幣存款增加１２﹒８８萬億元。其中，住戶存款增加９﹒６５萬億

元，非金融企業存款減少２﹒８８萬億元，財政性存款增加９６０６億元，非銀行業金融機構存

款增加３﹒５９萬億元。

按前七個月人民幣存款增加１０﹒６６萬億元計算，８月人民幣存款增加約２﹒２２萬億元

。

８月末，人民幣存款餘額２９７﹒１４萬億元，同比增長６﹒６％。

８月末，本外幣存款餘額３０３﹒２１萬億元，同比增長６﹒６％。

８月末，外幣存款餘額８５３１億美元，同比增長７﹒３％。前八個月外幣存款增加５５３

億美元。（ｌｃ）

