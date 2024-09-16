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AH股新聞

16/09/2024 09:12

【聚焦數據】內地８月新增人民幣貸款約為９０００億元，遜預期

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人行上周五（１３日）公布，８月末人民幣貸款餘額
２５２﹒０２萬億元，同比增長８﹒５％。按上月公布的７月末人民幣貸款餘額２５１﹒１１萬
億元計算，８月新增人民幣貸款約為９０００億元，較７月的２６００億元大幅回升，但仍低於
市場預期的１﹒０２萬億元。
　　前八個月人民幣貸款增加１４﹒４３萬億元。分部門看，住戶貸款增加１﹒４４萬億元，其
中，短期貸款增加１３２４億元，中長期貸款增加１﹒３１萬億元；企（事）業單位貸款增加
１１﹒９７萬億元，其中，短期貸款增加２﹒３７萬億元，中長期貸款增加８﹒７萬億元，票據
融資增加７５９７億元；非銀行業金融機構貸款增加４５９１億元。
　　８月末，本外幣貸款餘額２５６﹒２４萬億元，同比增長８％。
　　８月末，外幣貸款餘額５９４０億美元，同比下降１３﹒８％。前八個月外幣貸款減少
６２４億美元。
　
＊８月人民幣存款增加約２﹒２２萬億元＊
　
　　存款方面，前八個月人民幣存款增加１２﹒８８萬億元。其中，住戶存款增加９﹒６５萬億
元，非金融企業存款減少２﹒８８萬億元，財政性存款增加９６０６億元，非銀行業金融機構存
款增加３﹒５９萬億元。
　　按前七個月人民幣存款增加１０﹒６６萬億元計算，８月人民幣存款增加約２﹒２２萬億元

　　８月末，人民幣存款餘額２９７﹒１４萬億元，同比增長６﹒６％。
　　８月末，本外幣存款餘額３０３﹒２１萬億元，同比增長６﹒６％。
　　８月末，外幣存款餘額８５３１億美元，同比增長７﹒３％。前八個月外幣存款增加５５３
億美元。（ｌｃ）

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