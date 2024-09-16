【內房困局】克而瑞：「金九」過半，一二手成交同環比續走弱

《經濟通通訊社１６日專訊》克而瑞地產研究發布報告稱，進入傳統的「金九」銷售旺季，

內房新房成交規模環比８月小幅微降，但明顯不及去年同期。９月前１２日，３０個重點城市總

計成交２９５萬平方米，較８月前１２天下降６％，較去年９月１日到１２日下降１８％。

一線城市回落最為明顯，北京、深圳成交均顯乏力，較８月同期近乎腰斬。二線城市成交總

體持穩，寧波、長沙等成交有所改善，但杭州、武漢等成交繼續走低。三四線城市在低基數效應

下，成交環比增長１９％，同比僅跌１％，佛山、惠州成交表現相對亮眼，同環比均正增。



＊９月上旬二手成交環比降４％，同比增長３１％＊



二手房成交環比穩中微跌。９月前１２天，１５個重點城市二手房總計成交２４６萬平方米

，較８月前１２天下降４％，同比增長３１％。北京、深圳等成交仍具韌性，環比穩中有增，反

觀杭州、蘇州等頹勢漸顯，成交環比轉跌，而東莞、大連等成交更是明顯不濟。同比來看，８成

城市成交規模高於去年同期，深圳等保持倍增。

報告分析，９月上半月重點城市一二手成交表現環比繼續走弱，３０城新房總成交較８月同

期下降６％，二手房總成交規模下降約４％，新房成交同比下降１８％，二手房相對堅挺，同比

增長３１％。



＊全月成交規模有望超８月，但增幅很有限＊



考慮到下半月業績衝刺集中備案等因素，９月全月一二手房成交規模有望超過８月，但政策

利好效應減弱、購房者信心缺失背景不變，疊加供應不濟、市場推盤積極性不足，成交增長幅度

可能很有限。相較去年同期，預計新房成交仍延續負增長，降幅在１０％左右，二手房規模略高

於去年同期，增幅繼續收窄。（ｒｙ）

