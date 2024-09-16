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16/09/2024 13:49

《中國要聞》颱風貝碧嘉影響，江浙滬等地機場取消逾１６００航班

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《央視新聞》轉述民航局報道，第１３號颱風「貝碧嘉」已
於今天以強颱風級在上海浦東臨港新城沿海登陸，後續將向西北方向移動，強度逐漸減弱，預計
將影響上海、浙江、江蘇、安徽等地民航運行。虹橋、浦東、杭州、寧波、南京等機場共計取消
航班１６００餘班，預計今天全國民航飛行航班量１３７８１班。（ｒｙ）

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