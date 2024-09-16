【大國博弈】新華社：美經濟學界認為對華加稅帶來多重惡果

《經濟通通訊社１６日專訊》據《新華社》報道，在各方反對聲中，美國貿易代表辦公室
１３日發布有關對華加徵３０１關稅最終決定，相關措施將於９月２７日生效。不少美國經濟學
界人士表示，美國針對中國電動汽車等濫用３０１條款並加徵關稅，其實質是服務美國國內政治
，將傷害美國消費者和企業利益，拖累美國經濟，阻礙美國應對氣候變化的努力，並破壞國際貿
易秩序和全球產業鏈供應鏈安全穩定。
今年５月，美方宣布在原有關稅基礎上，進一步提高中國產電動汽車、鋰電池、光伏電池、
關鍵礦產、半導體等產品的進口關稅。美貿易代表辦公室於９月１３日發布最終決定，５月宣布
的內容大多被採納。
經濟學家指出，儘管近期美國通脹壓力有所緩和，但今年美國通脹率預計仍將高於２％的目
標值，對華加徵關稅恐將再度推高通脹，而絕大部分代價仍將由美國消費者和企業承擔。
＊對華加徵關稅恐推高美國通脹＊
美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員赫夫鮑爾認為，如果特朗普當選並兌現其貿易方
面的競選承諾，美國消費者價格指數可能急劇上升２到３個百分點。
由於加徵關稅會推升零部件和原材料價格，部分美企將面臨生產成本增加、產品競爭力下降
的困境。美國馬里蘭大學商學院名譽教授莫羅奇判斷，一些美國製造商在美國及全球市場上都將
明顯處於劣勢。
考慮到加徵關稅對消費、出口、就業等均產生負面影響，美國經濟增長勢必受到拖累。惠譽
評級預測，美國大幅提高關稅可能降低美國和全球的經濟產出，美國經濟可能立即萎縮０﹒８％
。如果其他國家採取報復措施，情況將進一步惡化。（ｒｙ）
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