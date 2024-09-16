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AH股新聞

16/09/2024 16:58

《汽車新勢力》蔚來換電服務費更改收費模式，由一口價變按度收費

　　《經濟通通訊社１６日專訊》蔚來（０９８６６）昨日（１５日）宣布調整換電服務費收費
模式，由「一口價」模式調整為「按度收費」模式，單次換電費用為度電電費加度電服務費後乘
以換得電量。當換得電量未達到設定的最低換得電量（２０度）時，將按照最低換得電量收取對
應服務費，電費則按照實際換得電量計算。
　　原模式：單次換電費用＝固定服務費（３０╱５０元）＋度電電費＊換得電量
　　現模式：單次換電費用＝（電費＋服務費）＊換得電量
　　以上調整將於２０２４年９月２４日００：００上線生效。根據新方案，無限次換電用戶不
會受此影響，仍可以使用免費換電權益結算訂單。
　　蔚來表示，度電服務費短期內一個月調整一次，度電電費根據國網價格調整。此外，樂道汽
車後續換電也沿用該收費模式。
　　　　此前蔚來曾提到，由於原服務費與換電度數多少無關，所以用戶換電前會盡可能跑空電
池去換電，一定程度上導致車主在２０％以上電量不願意去換電，存在一定的不便，不夠靈活。
　　據了解，蔚來汽車推出的「一鍵換電」服務，是一種快速充電技術。通過這種技術，車主可
以在短時間內為自己的電動汽車更換電池，使其迅速充滿電量並繼續行駛。官網顯示，截至９月
１６日，蔚來已在全國建設２５１８座換電站。（ｊｑ）

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