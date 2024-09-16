  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2024 09:47

《中國要聞》螞蟻集團收購好大夫，法定代表人變更為支付寶副總裁

　　《經濟通通訊社１６日專訊》近日，螞蟻集團全資子公司上海雲瑒企業管理諮詢有限公司先
後成為互動峰科技（北京）有限公司和北京新醫強國科技有限公司的股東，持股比例均為
１００％。兩家公司均為互聯網醫療企業好大夫在線的關聯公司。企查查顯示，北京新醫強國科
技有限公司擁有「好大夫在線」品牌，互動峰科技（北京）有限公司則擁有「好大夫」品牌。
　　目前，互動峰科技（北京）有限公司和北京新醫強國科技有限公司的法定代表人均變更為張
俊杰，其為支付寶副總裁、數字醫療健康事業部總經理。
　　互動峰科技（北京）有限公司成立於２００６年１０月，天眼查顯示，９月１４日其股東好
大夫在線創始人王航、盧永妍、雷軍、羅丹、胡少宇退股。北京新醫強國科技有限公司２０２０
年１０月成立時的４位股東中，楊利鋒和徐茂罡在２０２４年９月１５日退股，王航和盧永妍在
２０２３年５月退股。
　　早在今年８月，市場便傳出消息稱，螞蟻集團將收購好大夫在線，並計劃將其業務並入支付
寶醫療健康事業部。對此，好大夫在線曾回應不予置評，以官方發布的消息為準。而隨著工商信
息的變更，傳聞也終於得到證實。不過截至目前，好大夫在線以及螞蟻集團方面並未就此事進行
公開發聲。
　　據了解，支付寶已入局醫療行業十年，聚合了全國超３６００家醫院數字化服務，超過８億
用戶使用支付寶看病、就醫、買藥。
　　好大夫在線成立於２００６年，是互聯網在線問診的頭部平台，巔峰時期的員工數量超過千
人，估值近１００億元人民幣。作為一家缺乏自身造血能力的企業，近年團隊大幅縮減。此後，
公司數次嘗試商業化轉型，均未取得預期效果。截至今年９月，好大夫在線收錄了國內
１００００餘家正規醫院的９４萬名醫生信息，累計服務超過８９００萬名患者。（ｊｑ）

《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高...

15/09/2024 10:55

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金