《中國要聞》螞蟻集團收購好大夫，法定代表人變更為支付寶副總裁

《經濟通通訊社１６日專訊》近日，螞蟻集團全資子公司上海雲瑒企業管理諮詢有限公司先

後成為互動峰科技（北京）有限公司和北京新醫強國科技有限公司的股東，持股比例均為

１００％。兩家公司均為互聯網醫療企業好大夫在線的關聯公司。企查查顯示，北京新醫強國科

技有限公司擁有「好大夫在線」品牌，互動峰科技（北京）有限公司則擁有「好大夫」品牌。

目前，互動峰科技（北京）有限公司和北京新醫強國科技有限公司的法定代表人均變更為張

俊杰，其為支付寶副總裁、數字醫療健康事業部總經理。

互動峰科技（北京）有限公司成立於２００６年１０月，天眼查顯示，９月１４日其股東好

大夫在線創始人王航、盧永妍、雷軍、羅丹、胡少宇退股。北京新醫強國科技有限公司２０２０

年１０月成立時的４位股東中，楊利鋒和徐茂罡在２０２４年９月１５日退股，王航和盧永妍在

２０２３年５月退股。

早在今年８月，市場便傳出消息稱，螞蟻集團將收購好大夫在線，並計劃將其業務並入支付

寶醫療健康事業部。對此，好大夫在線曾回應不予置評，以官方發布的消息為準。而隨著工商信

息的變更，傳聞也終於得到證實。不過截至目前，好大夫在線以及螞蟻集團方面並未就此事進行

公開發聲。

據了解，支付寶已入局醫療行業十年，聚合了全國超３６００家醫院數字化服務，超過８億

用戶使用支付寶看病、就醫、買藥。

好大夫在線成立於２００６年，是互聯網在線問診的頭部平台，巔峰時期的員工數量超過千

人，估值近１００億元人民幣。作為一家缺乏自身造血能力的企業，近年團隊大幅縮減。此後，

公司數次嘗試商業化轉型，均未取得預期效果。截至今年９月，好大夫在線收錄了國內

１００００餘家正規醫院的９４萬名醫生信息，累計服務超過８９００萬名患者。（ｊｑ）

