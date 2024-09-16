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AH股新聞

16/09/2024 10:56

《中國要聞》國務院定於明年開展全國１％人口抽樣調查

　　《經濟通通訊社１６日專訊》根據《全國人口普查條例》規定，國務院決定於２０２５年開
展全國１％人口抽樣調查，掌握２０２０年第七次全國人口普查以來中國人口在數量、素質、結
構、分布以及居住等方面的變化情況。調查對象為中國境內抽中住戶的全部人口，全國共抽取約
５００萬住戶、１４００萬人。
　　調查內容為人口和住戶的基本情況，主要包括姓名、公民身份號碼、性別、年齡、民族、受
教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻、生育、死亡、住房情況等。
　　國家統計局有關負責人表示，抽樣調查的標準時點是２０２５年１１月１日零時。調查工作
總體分為四個階段，２０２４年９月－２０２５年１０月為調查準備階段，主要是開展試點，製
定調查方案，選聘培訓調查人員，開發部署數據處理軟件，區域劃分與繪圖，開展住房單元核實
等；
　　２０２５年１１月－２０２５年１２月為調查登記階段，主要是開展現場調查，檢查驗收，
進行事後質量抽查；
　　２０２６年１月－２０２６年４月為數據處理發布階段，主要是進行數據處理匯總，發布主
要數據；
　　２０２６年５月－２０２６年１２月為資料開發階段，主要是開展課題研究，出版調查年鑑
及相關資料，開展調查數據共享應用等。
　　中國人口普查每十年進行一次，在兩次人口普查之間開展全國１％人口抽樣調查，是《全國
人口普查條例》的明確規定，也被稱為「人口小普查」。（ｊｑ）

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