《神州金融》兩家村鎮銀行獲批解散，將被東莞農商行吸收合併

《經濟通通訊社１６日專訊》金融監管總局廣東監管局上周六（１４日）晚間公開兩則批覆

，同意東莞大朗東盈村鎮銀行、惠州仲愷東盈村鎮銀行因被東莞農村商業銀行（０９８８９）吸

收合併而解散。

批覆同時要求，兩家村鎮銀行應嚴格依照有關法律法規要求辦理解散相關事宜，自收到批覆

之日起，立即停止一切經營活動，股東會、董事會、監事會以及高級管理層立即停止行使職權，

向惠州金融監管分局繳回金融許可證，對外做好解散公告，並依法辦理註銷登記。



＊全國首例農商行合併村鎮銀行並改建為分行＊



今年６月２０日，監管網站就披露了兩則信息，東莞農村商業銀行獲准吸收合併惠州仲愷東

盈村鎮銀行、東莞大朗東盈村鎮銀行，並承接其清產核資後的債權、債務。

根據相關工作安排，其中，惠州仲愷東盈村鎮銀行將改建為東莞農商銀行惠州分行，東莞大

朗東盈村鎮銀行將改建為東莞農商銀行大朗支行下屬分支機構。這是廣東省內首個農商行吸收合

併村鎮銀行的案例，也是全國首個獲批的農商行吸收合併村鎮銀行並改建為分行的案例。

資料顯示，此次解散的惠州仲愷東盈村鎮銀行成立於２０１０年１２月，是惠州市第一家村

鎮銀行。東莞大朗東盈村鎮銀行成立於２０１２年６月，也是由東莞農村商業銀行發起設立，

２０２３年該行實現營業收入２５５２﹒９０萬元人民幣，淨利潤為－２１４﹒８７萬元人民幣

。

東莞農村商業銀行於２０２１年９月在香港交易所上市。最新的中期報告顯示，該行今年上

半年實現營收收入６４億元和淨利潤３３﹒８億元，分別比去年同期下降了１１﹒９％和

８﹒１％。



＊今年已有約５０家農村中小銀行被合並＊



近年來，作為中小銀行改革化險的重點之一，村鎮銀行改革重組工作正持續推進中。從已落

地的方案來看，主要有主發起行增持股份、被吸收合併解散或改建成分支機構等方式。

據《界面新聞》不完全統計，今年以來，已有約５０家農村中小銀行被吸收合併或解散。比

如，浙江舟山兩家村鎮銀行因被稠州銀行吸收合併而被解散，且均被改建為稠州銀行的支行；梅

河口民生村鎮銀行被民生銀行收購並將其改設為支行；遼寧農商銀行吸收合併了３６家農村中小

銀行。（ｊｑ）

