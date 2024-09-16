《中國要聞》好利來回應私自駕駛摩托車或被開除：為員工安全著想

《經濟通通訊社１６日專訊》日前，社交平台上流傳一張連鎖糕點店好利來禁止員工在任何

場合駕駛或搭乘摩托車的通知截圖，惹網民熱議「管得太寬」並質疑「不合法」。據《南方都市

報》引述好利來官方客服的回應稱，該通知是真實的，主要為了提醒員工注意交通安全，公司後

期應該會針對反饋進行處理，「具體以公司的安排為准。」

流傳的圖片顯示，該通知於９月１４日發布，簽發人為北京市好利來食品有限公司法定代表

人李金鐸。



＊曾有員工休假期間駕摩托車上高速車禍身亡＊



通知稱，近日一位員工於休息期間駕駛摩托車在高速路上行駛發生意外不幸身故，公司對此

深表痛惜。為了全體員工的安全著想，公司曾三令五申嚴禁員工在上下班途中、休息及休假期間

危險駕駛或搭乘摩托車出行，現再次強調和要求各城市自查，禁止所有員工在任何場合駕駛或搭

乘摩托車。如各城市相關負責人發現有駕駛摩托車、或已經購買摩托車的夥伴，請及時勸導並要

求員工將摩托車做出處理。如有員工堅持拒絕處理，或發現有員工仍然私自駕駛或搭乘摩托車，

公司有權與其解除勞動合同。

好利來官方客服表示，公司確實有發文，該通知針對內部員工，主要為了警示員工。該客服

稱，在近期發生的事故前，公司領導曾跟員工多次交代關於交通安全的事情，但沒想到還是發生

了事故，所以公司為了員工著想，才於近期發布該通知。對於具體的事故，該客服稱不清楚。

針對網上有言論稱該規定並不合法，客服表示，公司肯定本著為員工安全著想發布該通知，

後期應該也會針對反饋進行處理，「具體以公司的安排為準」。

資料顯示，好利來創立於１９９２年，品牌均為直營門店。窄門餐眼的數據顯示，截至９月

１０日，好利來全國共有門店９５３家，其中北京、遼寧和天津三地城市門店數最多，不過在廣

東、廣西等省份均無門店分布。（ｊｑ）

