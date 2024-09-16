【ＰｗＣ】普華永道半年失去至少６０客戶，被三大或內資行承接

《經濟通通訊社１６日專訊》普華永道因捲入中國恒大的造假風波，上周五（１３日）遭中

國財政部和中證監兩部門合共罰沒４﹒４１億元人民幣，同時被處以警告、暫停經營業務６個月

以及撤銷普華永道廣州分所的行政處罰。

據《澎湃新聞》不完全統計，自３月捲入恒大風波後，普華永道至少遭６０間公司解約，其

中Ａ股上市公司有３６家，港股上市公司７家，基金公司１６家，非上市公司１家。



＊基金公司改聘動作或越來越多＊



上周六（１４日），再有華安基金、寶盈基金、匯安基金、易米基金、浦銀安盛等５家基金

公司宣布與普華永道結束合作關係。

具體而言，華安基金公告稱，９月１３日起，將旗下７隻產品的會計師事務所更換為畢馬威

華振會計事務所（特殊普通合夥）；寶盈基金旗下數十隻基金的會計師事務所，已於９月１２日

改聘為容誠會計師事務所（特殊普通合夥）；匯安基金公告稱，自９月１３日起，將旗下６０多

隻基金的會計師事務所更換為容誠會計師事務所，涉及公司全部產品。

金融數據提供商Ｗｉｎｄ數據顯示，截至９月１４日，全市場共有１﹒２１萬隻基金（只含

主代碼），審計機構為普華永道的共有５０８９隻，佔比高達４１﹒９２％，仍佔基金市場的近

半壁江山。

有市場人士向《澎湃新聞》表示，「此前普華永道的處罰傳聞並未落地，有些基金公司可能

在觀望。隨著普華永道業務被暫停，接下來基金公司的改聘動作或也越來越多。」



＊安永接手多數訂單＊



除了基金公司，上市公司與普華永道解約的情況更為集中。自３月１８日至今，至少已有

４３家上市公司與普華永道解約。其中，Ａ股上市公司有３６家，港股上市公司有７家。此外，

招商局集團在６月變更與普華永道原定的合作。

據《時代周報》引述一名在「四大」工作的審計從業人士稱，安永拿下了普華永道先前最多

的訂單，其次是畢馬威，德勤也獲得一小部分。

具體來看，１５家原普華永道客戶被安永承接；９家原普華永道客戶被畢馬威承接；７家原

普華永道客戶被德勤承接。

除了三大會計師事務所，內資所合計承接了１０家原普華永道客戶。其中，立信排名內資所

第一，合計承接了４家原普華永道客戶；天健、致同、中興華、信永中和、大信、中匯安達分別

承接了１家。（ｊｑ）

