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16/09/2024 16:05

《海納智見－荀玉根》海外主流數字金融監管模式的實踐

　　《海納智見》近年來，互聯網、大數據、雲計算等新興技術加速創新，積極推動數字金融賦
能新一輪科技革命，以提升金融服務實體經濟效能。目前世界各國和主要國際金融監管機構也逐
步將數字金融配套監管體系提上議程，本文將對美國、英國、新加坡三個典型國家在數字金融領
域較為成熟的監管模式進行梳理分析。
　
　　美國：嚴格「歸口監管」。數字金融監管框架上，美國吸取２００８年金融危機教訓，對數
字金融嚴格監管。０８年金融危機後，美國通過了《多德－弗蘭克法案》，成立金融穩定監管委
員會（ＦＳＯＣ），標誌美國金融監管模式進一步向集中型監管模式轉變。美國將數字金融業務
按照一定標準進行分類後，歸入現有的金融監管框架內統一管理，並以消費者保護為監管原則，
即採取嚴格的「歸口監管」方式。數字金融監管政策上，美國根據不同的業態將數字金融產品和
服務納入既有監管體系中，主要集中在網路信貸、移動支付╱三方支付、金融理財管理等方面。
移動支付╱三方支付方面，監管機構將側重點放在平台管理上；網路信貸方面，依據證券法重點
監管市場准入和信息披露；金融理財管理方面；美國證監會設置監管投資顧問來評估金融理財公
司的操作行為是否合法。
　
　　英國：平衡創新與監管。數字金融監管框架上，英國從「統一監管」到「雙峰監管」，對數
字金融兼具創新與審慎監管。１９９７年以後英國合併了原有的金融監管機構，設立金融服務監
管局負責對整體金融業的綜合性監管。２００８年金融危機後逐漸過渡到「雙峰監管」，　將原
先的金融服務監管局（ＦＳＡ）分拆為審慎監管局（ＰＲＡ）和金融行為局（ＦＣＡ），由金融
行為局執行數字金融監管職責。數字金融監管政策上，開創監管沙盒的特色數字金融監管工具。
英國金融行為局（ＦＣＡ）創立了「監管沙盒」機制，這一創新模式極大地支援了初創數字金融
企業的發展，促使英國逐步確立全球數字金融中心的地位，２０２２年英國倫敦的加密貨幣綜合
指標得分為　４５８﹒５，位居全球第一。此後，英國不斷推進「沙盒監管」機制的更新換代，
並逐步推廣到全球各國，此外，英國還推出虛擬沙盒和傘形沙盒機制等新形式，旨在拓寬適用範
圍，納入小微創新企業。
　
　　新加坡：擁抱自由化創新。數字金融監管框架上，新加坡成立專門機構對數字金融進行監管
，鼓勵自由獨立式的創新。１９９７亞洲金融危機後，新加坡放鬆對金融業「一刀切」的金融管
制，將重心圍繞在構建風險監管體系上。此外，新加坡通過設立許多專門機構來階段性實施金融
業的自由化政策，為後續數字金融的監管框架奠定堅實基礎。數字金融監管政策上，新加坡整體
上較為寬鬆靈活，重點鼓勵數字貨幣創新。２０１４年新加坡政府公布「智慧城市２０２５」計
劃，強調以數據共享的方式，盡力發揮人的主觀能動性，定下在數字金融領域鼓勵自由創新的監
管主基調。此外，新加坡政府較為重視數字貨幣的創新和發展，政策傾斜力度也較大。２０１７
　年新加坡金融管理局正式發表關於數字貨幣的首次發行（ＩＣＯ）監管的聲明，宣布允許開展
　ＩＣＯ活動，當前新加坡ＩＣＯ市場累計募資已超過１０億美元，成為僅次於美國的全球第二
大市場。
　
　　風險提示：政策落地不及預期，新技術發展和應用速度低於預期。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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