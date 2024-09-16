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AH股新聞

16/09/2024 10:14

【提振內房】廣州南沙傳全面鬆綁限購，當地政府稱暫未收到文件

　　《經濟通通訊社１６日專訊》廣州房地產界上周六（１４日）傳出南沙區全面放開商品房限
購，「不需要社保年限、不限購套數」，即日起執行。不過，《澎湃新聞》指出，經致電向廣州
市南沙區住房和城鄉建設局查詢，相關工作人員回應稱，「沒有收到文件」；廣州１２３４５政
務服務熱線也回應稱，目前南沙區仍屬於住房限購區域，暫未收到相關政策調整通知。
　　《每日經濟新聞》則指，雖然南沙住建局並未對全面開放限購的消息正式發文，但當地中介
和項目表示已接到口頭通知，並已開始執行。
　　《南方都市報》亦引述南沙某房地產央企的管理層稱，南沙放開限購屬實，已開會通知了，
「政府是不會發正式文件的」。報道還引述政府方面相關工作人士指出，「目前是已經按照這個
推進的，正在走審批的流程」，政策直接口頭傳達，預計不會有正式文件，「因為後續具體是否
實施還得看公眾的反饋」，即是像往年口頭出新政一樣，若遇到較大反對，不排除會叫停。
　
＊分析：料主要刺激目標為各省市及港澳台投資客＊
　
　　廣州中原研究發展部認為，「５２８」廣州樓市新政後，南沙限購政策已相對寬鬆，僅保留
１２０平方米以下限購及６個月社保門檻。若本次限購鬆綁後，南沙將取消所有限購門檻，購房
自由度進一步擴大。
　　廣州中原研究發展部又認為，限購鬆綁主要刺激目標為內地各省市及港澳台投資客，對於南
沙潛在的本地就業剛需、改善買家而言，影響力有限。對廣州乃至大灣區「９＋２」城市而言，
南沙是戰略規劃高地，鬆綁限購主要受眾為非本地戶籍投資客，尤其１２０平方米以下產品限購
鬆綁，投資南沙房產的資金門檻進一步降低，有望助力南沙吸納更多投資型置業需求。（ｓｌ）

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