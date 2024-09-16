《中國要聞》國安部指境外情報機關藉網戀竊密，籲小心勿墮桃花劫

《經濟通通訊社１６日專訊》國家安全部微信公眾號發文指，國家安全機關近年工作發現，

境外間諜情報機關以網戀交友為突破口，精心偽裝身份，製造「有緣邂逅」，編織甜蜜陷阱，妄

圖借此拉攏策反中國境內人員，竊取國家秘密、危害國家安全。文章呼籲提高網絡安全防範意識

，注意辨別對方真實身份，小心境外間諜情報機關的桃花陷阱，避免成為間諜竊密的幫兇。

文章講述一個案例指，中國沿海地區一名長期單身的科研院所工程師王某，偶然在社交軟件

上認識了一名自稱從事相關行業的女子「貝貝」，並迅速被貝貝的「善解人意」打動，感情急速

升溫。當「貝貝」得知王某任職於某敏感涉密單位時，愈發表現出對王某的崇拜，經常纏著王某

講述工作上的具體內容，沉溺在「戀愛」中的王某不加分辨一一告知。其後貝貝以正在研究撰寫

的論文缺乏行業相關資料為由，要求王某幫忙搜集提供一些內部資料，惟王某知悉貝貝索要的資

料均屬涉密科研資料，遂委婉拒絕。

未料貝貝不停哭訴得不到這些資料會對工作產生很大影響，還以兩人的感情關係作要挾，同

時承諾拿到資料順利完成論文會給予可觀的「辛苦費」。王某不捨得與貝貝的感情，遂按貝貝指

示多次竊密，直到被國安機關調查才得知「貝貝」真實身份是境外間諜情報機關人員。最終王某

因涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密罪，被國家安全機關依法採取強制措施。（ｓｌ）

