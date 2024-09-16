《中國要聞》「香港美誠月餅」疑涉虛假宣傳，商家強調擁香港基因

《經濟通通訊社１６日專訊》今個中秋節最「紅」的月餅可說是「香港美誠月餅」。內地電

商頭部主播「瘋狂小楊哥」在中秋前夕於直播間售賣的「香港高端月餅－－美誠月餅」，被揭發

香港人從未聽聞該品牌且在香港沒有實體售賣點、產地並非香港後掀起熱議，相關方面均被質疑

「虛假宣傳」。在洶湧的質疑聲音下，三隻羊全面下架美誠月餅。但由於商品頁面提前提示「由

於月餅屬於特殊商品，不支持七天無理由退貨，介意慎拍」，多名網友反映退貨訴求被客服駁回

。

《澎湃新聞》引述涉事商家「美誠禮官方旗艦店」客服強調，美誠品牌在香港註冊，「品牌

基因與研發團隊均源自香港」。《每日經濟新聞》則到訪廣州美誠，該公司人力資源部相關負責

人表示，公司２０１９年就在香港註冊了品牌，遇到這樣的爭議也很無奈，「您提到（網上質疑

）在香港註冊公司、在內地生產問題，我想，沒有哪一條法律規定香港品牌不能在內地生產的」

。



＊廣州花都市監局：正核查虛假宣傳問題＊



廣州市花都區市場監督管理局則表示，在１３日（上周五）關注到相關情況後，已立即對涉

事企業廣州市美誠食品有限公司進行核查，該企業提供了香港美誠食品集團有限公司在香港註冊

的商事登記資料，以及在香港註冊的「ＭＥＩＳＵＮ」、「美誠」、「香港美誠月餅」商標的相

關證明，並且提供了該企業與香港美誠食品集團有限公司之間的商標使用授權等文件。至於是否

涉及虛假宣傳，因涉及面較廣，涉事企業和帶貨公司（合肥三隻羊網絡科技有限公司）分屬不同

地域，跨地域核查需要協調多方屬地監管部門，花都區市場監管局將加緊加快推進核查進度，依

法依規處理，及時回應群眾和媒體關注。

根據購買「美誠月餅」的網民所展示的產品外包裝，美誠月餅品牌運營方為廣州市美誠食品

有限公司（下稱「美誠食品」），而月餅生產商有兩個，一個是廣州市美誠食品科技有限公司（

下稱「廣州美誠」），另一個是佛山市美誠食品有限公司（下稱「佛山美誠」）。



＊宣傳聲稱屬香港知名品牌、每盒原價７００＊



綜合內媒報道，「三隻羊」創辦人張慶楊（瘋狂小楊哥）、張開楊（瘋狂大楊哥）近一個月

大力推銷美誠月餅，其中「瘋狂三小羊」抖音帳號中關於美誠月餅的短片下，有網民詢問其是否

「香港美心月餅」，獲回覆稱「香港美誠的，也是香港知名品牌」；「三隻羊」旗下另一名女主

播更直播中表示，這個品牌「已經做了２０多年了」。報道還提到，今年９月初，曾志偉在直播

中介紹美誠月餅「這個送禮是非常好」，張慶楊立刻接話「他們在香港都知道，香港美誠在線下

賣７００塊錢一盒」，又提到「２分鐘時間賣出了２﹒４萬單」。張慶楊、張開楊並在其他介紹

美誠月餅的短片中提到，他們已經賣了美誠月餅三年，原價「１８９元（人民幣．下同）３盒」

，今年三隻羊集團每盒補貼２０元，才將價格下調到１６９元，還稱「我們賣了快１００萬單」

。

報道引述第三方平台蟬媽媽數據顯示，抖音電商平台上，近３０日內，美誠禮黑松露流心奶

黃月餅禮盒裝、即小楊哥直播間３件搭售包裝的銷量為１０萬至２５萬，近３０天成交價

１６８﹒３１元，總銷售額最高約４２００萬，佣金佔比約１％。帶貨銷量前３位分別為曾志偉

、美誠禮官方旗艦店、三隻羊網絡，佔比分別為４５﹒１％、１７﹒７６％、１０﹒８３％。



＊瘋狂小楊哥、三隻羊粉絲數量大跌＊



蟬媽媽數據並顯示，截至昨日（１５日），「瘋狂小楊哥」近９０日的粉絲量從１﹒２１億

跌至１﹒１８億，其與胞兄創立的直播公司「三隻羊網絡」粉絲量亦從１１６５﹒３萬跌至

１１４２﹒１萬。

另外，報道引述天眼查信息顯示，香港美誠食品集團有限公司成立於２０１９年，註冊地位

於香港特別行政區。品牌運營方美誠食品成立於２０１９年，位於廣東省廣州市，是一家以批發

業為主的企業。生產廠家廣州美誠成立於２０１４年，是一家以食品製造業為主的企業。

２０２４年７月９日，廣州美誠１００％持股股東李水清退出資產，同步退出股東、法定代表人

、董事身份，均變更為目前持股８５％的張紹主，另一位持股１５％的股東為張紹燈。另外，香

港美誠集團公司於２０２３年、２０２４年在香港註冊了多個與月餅有關的含「美誠」字樣、圖

樣的商標，其中，「香港美誠月餅」字樣、圖樣的商標註冊於２０２３年９月２２日，剛滿近一

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