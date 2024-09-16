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16/09/2024 15:18

《以舊換新》長沙節能家電政府補貼首周，京東門店成交額增十倍

　　《經濟通通訊社１６日專訊》湖南長沙節能家電以舊換新政府補貼活動９月６日展開，首周
成交火爆，截至１１日，京東ＭＡＬＬ、京東電器城市旗艦店等長沙３家京東自營門店成交額環
比增長１０倍；通程電器截至１２日線下門店客流環比增長超３倍，以舊換新訂單成交逾１﹒５
萬筆，銷售額增長２４６％。
　　截至１１日１０時，首批消費券領取率超過８９％。為讓更多有需要的消費者領取到消費券
，提升新券派發速度，長沙市商務局於１２日調整領券規則，補貼券有效期從７個自然日（含獲
券當日）縮短為３個自然日（含獲券當日）。
　　長沙市今次活動下發的以舊換新專項補貼總額為３億元人民幣，年滿１８周歲及以上的個人
消費者購買冰箱（含冷櫃、冰吧）、洗衣機（含洗烘一體機、乾衣機）、電視（含投影儀）、電
腦（含台式機、筆記本電腦）等８類家電產品，屬１級及以上能效或水效標準的，政府補貼產品
銷售價格的２０％，屬２級能效或水效標準的補貼１５％。每位消費者每類產品可補貼１件，每
件補貼不超過２０００元人民幣。補貼活動截至１２月３１日止，若補貼資金核銷完就會提前結
束。（ｓｌ）

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