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16/09/2024 16:49

《中國要聞》廣州市公園景區首條無人機外賣配送航線試營運

　　《經濟通通訊社１６日專訊》廣州市兒童公園昨（１５日）順利完成無人機外賣配送航線的
試飛，標誌著廣州市公園景區首條無人機消費場景航線正式啟航。
　　據介紹，在廣州市林業和園林局和白雲區政府的聯動指導下，廣州市兒童公園攜手創新科技
企業廣州卡沃航空科技有限公司積極探索「低空經濟」新場景應用，打通廣州市兒童公園與附近
凱德廣場的空中通道，開啟了「公園＋低空」消費新引擎。在廣州市兒童公園遊玩的市民，只需
打開微信小程序「送吧空返」，選擇入駐商家的商品並下單，在「收貨人」一欄填寫正確的收貨
地址及聯繫方式，並完成支付，工作人員就會將商家的配餐送至凱德廣場的起飛點，由無人機送
至廣州市兒童公園的降落點，航程約兩三分鐘，每次最多可配送約９公斤的商品。目前無人機送
餐處於試運營階段，送餐時間為每天中午的１１時３０分至１２時３０分，每１０分鐘一趟，共
６趟。
　　下一步，廣州將積極整合市兒童公園、雲溪植物園等周邊優質旅遊資源，推出特色低空觀光
線路。遊客將有機會通過無人機視角，以全新的方式領略廣州的自然風光與城市風貌，享受沉浸
式旅遊體驗。此外還將進一步拓寬無人機服務的應用場景，通過無人機科普展示、無人機研學活
動、無人機ＡＲ體驗等多元業態，為公眾提供更加豐富、有趣的互動體驗。（ｓｌ）

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