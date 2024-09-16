【歐盟加稅】意大利外長稱支持歐盟對中國電動汽車加徵關稅

《經濟通通訊社１６日專訊》意大利副總理兼外交部長塔亞尼１６日在羅馬與中國商務部長

王文濤會晤前接受意大利《晚郵報》採訪時表示，意大利支持歐盟執委會對中國電動汽車加徵關

稅的提議，以保護意大利企業的競爭力。

塔亞尼並指，意大利希望制定一個基於平等的貿易計劃，讓意大利的產品在中國市場上享有

平等的准入權；意大利的公司必須在平等的條件下競爭。塔亞尼補充稱，這個立場不會損害意大

利與中國的「良好關係」。

中國商務部上周宣布，王文濤近日將出訪歐洲，並將於１９日與歐盟委員會執行副主席兼貿

易委員東布羅夫斯基斯舉行會談，就歐盟對華電動汽車反補貼案進行磋商。出訪消息公布前，外

電引述意大利政府消息人士稱，王文濤將到訪意大利，與意大利副總理兼外交部長塔亞尼及工業

部長烏爾索進行貿易會談。

上周訪問中國的西班牙首相桑切斯，在到訪上海期間表態稱，正重新考慮其對於歐盟擬向中

國電動汽車加徵關稅的立場，又指歐盟並不需要與北京方面打貿易戰。此前西班牙和意大利都對

這次歐盟加稅表示支持，因此外界關注意大利會否也「轉軚」。（ｓｌ）

