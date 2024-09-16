  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2024 14:23

【ＦＯＣＵＳ】兩數據警示前車可鑒，破「２Ｄ螺旋」還看地產

　　【ＦＯＣＵＳ】中國８月Ｍ２（廣義貨幣）餘額高聳入雲刷新高，「宏觀三傑」工業生產、
消費品零售、固定投資卻齊「拉胯」，７０大中城市新樓價格指數亦錄逾９年最大跌幅。最高層
敦促「抓好三季度末和四季度經濟工作」話音未落，央媽時隔短短一周口風驟變，暗示降準、減
息陸續有來，惟要打破臭名昭著的「２Ｄ（債務－通縮）螺旋」，以「解鈴還需繫鈴人」的中國
傳統智慧，切入點最終恐仍在房地產。
　
＊Ｍ１、Ｍ２剪刀差創紀錄，竣工面積大縮＊
　
　　內地中秋小長假前，重磅數據接踵而來，其中最值警醒的，並非全數遜預期的工業、消費、
投資，而是以下兩項。其一是Ｍ１（狹義貨幣）與Ｍ２剪刀差擴大至－１３﹒６個百分點，錄
２０１２年８月以來最大。２０１２年有何特別？當年為中國ＧＤＰ增速錄１３年來首次「破８
」。
　　此輪剪刀差擴大自５月以來愈演愈烈，背後是Ｍ１、Ｍ２增速拾級而下，且Ｍ１跌勢陡峭遠
甚Ｍ２，反映企業投資、居民消費意欲低迷並傾向提前還款，以及資金大騰挪（如買理財產品、
境外保險、實物黃金）。簡而言之，即是活錢減少、資金空轉，傳統貨幣政策已近極限。
　　其二是８月房屋竣工面積按年跌幅，顯著擴大至３６﹒５％，錄２０２２年６月以來最大收
縮。２０２２年６月又有何特別？當時多個城市因龍頭房企項目「爛尾」而引發業主「停貸潮」
，中央政治局會議隨後在７月首提壓實地方政府責任「保交樓」。就在上月，住建部再重申，鎖
定年底前應交付的３９６萬套住房。
　
＊央媽利率口風驟變，中央資金成關鍵＊
　
　　上述兩項數據，疊加５個月最慢的工業生產增速、年內最低的固投增速、再現負值的民間投
資增速、擴大的汽車銷售跌幅等，不難理解央媽何解在最高層上周四（１２日）強調「努力完成
全年經濟社會發展目標任務」後，口風驟變。
　　就在上周五（１３日）晚８月金融數據發布後，人行官網以「有關負責人解讀」的形式稱，
「著手推出一些增量政策舉措，進一步降低企業融資和居民信貸成本」。此與一周前人行貨幣政
策司司長出席國新辦發布會時，明言「存貸款利率進一步下行面臨一定約束」，取態無疑不同。
　　然而，無論是通過降準額外釋放流動性，還是減息進一步降低資金成本，以此鼓勵居民、企
業加槓桿，面對暗流涌動的「債務通縮螺旋」，都顯得一廂情願。歸根究底，導致地方政府資產
負債表、居民部門資產負債表日益惡化的癥結，仍在房地產，恐終要動用中央資金直接馳援樓市
、地方、銀行、家庭的政策工具，方能扭轉預期，真正令社會總需求重燃動力。

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰16/09/2024 14:32  《中國要聞》好利來回應私自駕駛摩托車或被開除：為員工安全著想

其他AH股新聞
More

16/09/2024 15:32  【ＰｗＣ】普華永道半年失去至少６０客戶，被三大或內資行承接

16/09/2024 15:18  《以舊換新》長沙節能家電政府補貼首周，京東門店成交額增十倍

16/09/2024 14:45  《駐滬專電》上海第五批次土拍出讓兩宗地塊，收金１２０﹒２５億

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高...

15/09/2024 10:55

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金