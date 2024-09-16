《中國監管》光大證券前投行總經理涉內幕交易，被罰款４６０萬

《經濟通通訊社１６日專訊》中國證監會網站近日披露，作為星星科技

（深：３００２５６）重大資產重組的內幕消息知情人，光大證券（０６１７８）

（滬：６０１７８８）時任投行員工趙遠軍提前買入星星科技１１４１﹒２２萬元（人民幣．下

同），但最終虧損５３２﹒５８萬元。中監監依法對趙遠軍處以共計４６０萬元罰款，同時對其

採取１０年證券市場禁入措施。

中證監披露的行政處罰決定書顯示，趙遠軍２０１８年９月１７日至２０２２年２月２８日

任職於光大證券，為證券從業人員。公開信息則顯示，趙遠軍有多年投行經驗，涉案期間曾擔任

光大證券投資銀行總部總經理。



＊內幕交易細節披露：係法定內幕知情人＊



關於內幕交易的具體細節，據上述處罰決定書，２０２０年２月，光大證券康某結合星星科

技情況和融資規則，設計了相關重大資產重組方案。隨後，康某向趙遠軍匯報本次重大資產重組

項目的情況。趙遠軍向光大證券相關負責人報告相關事宜，並指示康某進行重組項目的可行性分

析。後康某向趙遠軍發送了相關分析報告，趙遠軍參與了與星星科技方面就該項目進行的視頻會

晤。

趙遠軍隨即於２０２０年２月２５日、２８日，使用「趙某江」證券帳戶合計買入星星科技

約１６０萬股，成交金額約１１４１萬元。到２０２０年３月１５日，星星科技發布相關重大資

產重組公告。不過，趙遠軍於２０２１年８月１８日、１９日清倉賣出，成交金額約６１０萬元

，虧損５３２﹒５９萬元，虧損幅度約４６﹒７％。

在聽證會過程中，趙遠軍辯稱不知悉案涉內幕信息，其買入「星星科技」是基於朋友推薦和

個人研究，認為量罰過重。中證監則指出，在案證據足以證明趙遠軍於２０２０年２月１９日收

到相關重大資產重組方案設計，於２月２２日參加了相關視頻會晤，趙遠軍係法定內幕知情人。



＊星星科技原高管也涉內幕交易，罰款超１２００萬＊



此外，中證監同時披露了兩則涉及星星科技前員工的罰單。２０２１年８月，星星科技擬對

２０２０年度財務數據進行差錯更正，淨利潤由正轉負。原高級管理人員王先玉、原總裁助理張

文鐸作為內幕信息知情人，進行內幕交易並獲利。其中王先玉控制使用本人帳戶累計賣出「星星

科技」約１３５﹒１０萬股，成交金額約７４４﹒０９萬元。經計算，該帳戶規避損失共約

４２２﹒０４萬元。張文鐸亦控制使用本人證券帳戶累計賣出「星星科技」股票１３﹒７萬股，

成交金額７７﹒９６萬元。經計算，該帳戶規避損失共計４５﹒３０萬元。中證監沒收王先玉違

法所得４２２﹒０４萬元，並處以１２６６﹒１３萬元罰款，同時對王先玉採取５年證券市場禁

入措施；沒收張文鐸違法所得４５﹒３０萬元，並處以６０萬元罰款。（ｊｑ）

