【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ訴美國政府違憲案開庭，１２月初有結果

《經濟通通訊社１７日專訊》今年早些時候，美國政府通過立法，要求中資公司字節跳動剝

離ＴｉｋＴｏｋ美國資產，否則將禁止其在美運行。其後，ＴｉｋＴｏｋ上訴要求推翻該項法律

，案件周一（９月１６日）開庭審理。

綜合外電消息，美國哥倫比亞特區聯邦巡回上訴法院的三位法官聽取了ＴｉｋＴｏｋ訴（美

國司法部長）Ｍｅｒｒｉｃｋ Ｇａｒｌａｎｄ案中雙方代表律師的陳詞。提出訴訟的

ＴｉｋＴｏｋ及其內容創作人的代表律師，向上訴庭法官強調，禁令侵犯ＴｉｋＴｏｋ用戶獲美

國憲法第一修正案賦予的言論自由權利。至於代表華府發司法部檢察官則否認相關指控，重申法

例是為維護國家安全，亦沒有侵犯言論自由。

三名法官對雙方代表律師提出的論點作出多項質詢，並定於９月１９日上午再次開庭。控辯

雙方要求今年１２月６日前有裁決結果，以確保敗訴一方有足夠時間上訴至美國最高法院。字節

跳動已表明，出售ＴｉｋＴｏｋ在美業務無論在技術、商業或法律上都不可行，亦強調無意出售

有關業務。

中方早前表示，如果所謂「國家安全」的理由，可以用來任意打壓別國的優秀企業，那就毫

無公平正義可言；看到別人的好東西就想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。（ｒｙ）

