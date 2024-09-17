《汽車新勢力》小米汽車回應ＳＵ７冒煙：電池受撞擊局部短路

《經濟通通訊社１７日專訊》日前，網傳視頻顯示「一輛小米ＳＵ７在事故中發生冒煙」，

小米集團（０１８１０）旗下小米汽車發文回應。

回應稱，９月１６日上午１０點０３分左右，在南京南站附近道路上一輛小米ＳＵ７發生意

外交通事故，小米汽車配合交警╱消防╱保險對事故現場勘察，並結合車輛數據分析，初步確認

，車輛在行駛過程中因路面濕滑，駕駛人操作不當，導致車輛沖出車道撞向隔離花壇區。

車輛前槓和底盤區域撞上隔離帶周邊的連續方形石塊（約２８ｃｍ＊３０ｃｍ＊５０ｃｍ）

，撞擊導致電池底部嚴重受損，懷疑電池內部受撞擊發生局部短路，出現短時冒煙和明火，並向

下洩壓。

事故發生後消防人員及時介入處置，車輛風險已解除並轉移至安全區域。車上乘客受碰撞沖

擊受傷，目前已經在醫院得到及時檢查和治療。



＊小米汽車預計１１月交付１０萬台＊



３月２８日，小米首款汽車小米汽車ＳＵ７正式發布並上市，提供雙電機版本和單電機版本

車型選擇，售價２１﹒５９萬元－２９﹒９９萬元人民幣。

９月１日，據小米汽車微博消息，２０２４年８月，小米ＳＵ７交付量超１００００台，目

前已連續３個月達成破萬交付目標，預計１１月提前完成全年１０萬台交付目標。

９月１日，小米創辦人、董事長兼ＣＥＯ雷軍微博發布小米汽車開店新進展：８月新增８家

門店，目前全國３６城，１１１家門店已開業。９月計劃新增１６家新門店，並覆蓋兩座新城市

，珠海和惠州。（ｊｑ）

