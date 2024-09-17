  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

17/09/2024 09:56

《汽車新勢力》小米汽車回應ＳＵ７冒煙：電池受撞擊局部短路

　　《經濟通通訊社１７日專訊》日前，網傳視頻顯示「一輛小米ＳＵ７在事故中發生冒煙」，
小米集團（０１８１０）旗下小米汽車發文回應。
　　回應稱，９月１６日上午１０點０３分左右，在南京南站附近道路上一輛小米ＳＵ７發生意
外交通事故，小米汽車配合交警╱消防╱保險對事故現場勘察，並結合車輛數據分析，初步確認
，車輛在行駛過程中因路面濕滑，駕駛人操作不當，導致車輛沖出車道撞向隔離花壇區。
　　車輛前槓和底盤區域撞上隔離帶周邊的連續方形石塊（約２８ｃｍ＊３０ｃｍ＊５０ｃｍ）
，撞擊導致電池底部嚴重受損，懷疑電池內部受撞擊發生局部短路，出現短時冒煙和明火，並向
下洩壓。
　　事故發生後消防人員及時介入處置，車輛風險已解除並轉移至安全區域。車上乘客受碰撞沖
擊受傷，目前已經在醫院得到及時檢查和治療。
　
＊小米汽車預計１１月交付１０萬台＊
　
　　３月２８日，小米首款汽車小米汽車ＳＵ７正式發布並上市，提供雙電機版本和單電機版本
車型選擇，售價２１﹒５９萬元－２９﹒９９萬元人民幣。
　　９月１日，據小米汽車微博消息，２０２４年８月，小米ＳＵ７交付量超１００００台，目
前已連續３個月達成破萬交付目標，預計１１月提前完成全年１０萬台交付目標。
　　９月１日，小米創辦人、董事長兼ＣＥＯ雷軍微博發布小米汽車開店新進展：８月新增８家
門店，目前全國３６城，１１１家門店已開業。９月計劃新增１６家新門店，並覆蓋兩座新城市
，珠海和惠州。（ｊｑ）

【你點睇】美眾院通過法案，香港駐美經貿辦恐遭關閉，你是否支持中方對此作出強烈反制？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰17/09/2024 10:13  【提振內房】廣東湛江：取消第一、第二次住房公積金貸款額度差別

其他AH股新聞
More

17/09/2024 11:04  【提振內房】南京：房展會上買新房，額外補助購房合同金額的１％

17/09/2024 11:02  蘋果正式推出ｉＯＳ　１８，預計下月引入ＡＩ功能，中文版等明年

17/09/2024 10:18  【數據解讀】中金：短期內「增量政策」選項降準概率大於降息

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高...

15/09/2024 10:55

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金