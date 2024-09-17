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AH股新聞

17/09/2024 11:02

蘋果正式推出ｉＯＳ　１８，預計下月引入ＡＩ功能，中文版等明年

　　《經濟通通訊社１７日專訊》今天凌晨，蘋果向ｉＰｈｏｎｅ用戶推送了ｉＯＳ　１８正式
版，不過並不包含蘋果智能（Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ）相關功能。
　　ｉＯＳ　１８正式版適配第二代ｉＰｈｏｎｅ　ＳＥ及之後的所有機型，共２４款，而在本
周２０日起發售的ｉＰｈｏｎｅ　１６和１６　Ｐｒｏ系列，出廠時會預裝該版本。
　　蘋果稱，預計從下個月開始，ｉＯＳ　１８將引入蘋果智能功能，將率先在美國推出，計劃
在１２月份開放支持澳州、加拿大、新西蘭、南非和英國等地的英語方言，支持ｉＰｈｏｎｅ、
ｉＰａｄ和Ｍａｃ。
　　中文、法語、日語和西班牙語版本將於明年正式推出。蘋果也在剛剛結束的９月發布會上確
認了明年蘋果ＡＩ將會實現對中文的支持，但何時能在國內上線沒有明確的時間點。
　　據了解，蘋果智能借助生成式ＡＩ大模型，用戶可以在幾秒鍾內總結整個講座，獲取長流程
的簡短版本。蘋果智能還支持智能寫作，可以校對用戶的文本。另外，蘋果智能讓Ｓｉｒｉ有了
大幅升級。在處理復雜指令時，蘋果結合了ＣｈａｔＧＰＴ的能力，Ｓｉｒｉ不僅能精準理解用
戶意圖，還能提供更為智能的回應。（ｊｑ）

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