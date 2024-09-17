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AH股新聞

17/09/2024 14:17

《中國房產》江西豐城：依法合理確定「法拍房」的起拍價

　　《經濟通通訊社１７日專訊》江西省宜春市豐城市近日發布《關於持續促進房地產市場平穩
健康發展的若干措施（暫行）》，涉及公積金貸款、工抵房價格、以舊換新等方面。
　　文件提出，加強對「工抵房」價格管控，網簽備案價格應與該小區平均價格相匹配。法院依
法穩妥開展「法拍房」工作，住建局會同法院加強對商品房價格的監測，積極配合相關法院依法
合理確定「法拍房」的起拍價，確保豐城市商品房價格總體平穩。
　　文件還要求，支持收購商品房去庫存。在風險可控的基礎上，用好保障性住房再貸款政策。
支持和鼓勵國有企業利用收購已建成存量商品住房作為保障房，其中９０平方米以下的用於公租
房，９０至１２０平方米範圍的用於配售型保障房。
　　各機關、醫院、中等院校、國有企業等各類機關企事業單位，原則上不再新開工建設辦公用
房、干部職工宿捨、周轉房、人才房等，確有必要的，經市政府批准後可按規定就近購買庫存商
品房或寫字樓等方式進行籌集。
　　此外，鼓勵企業按照市場化原則搭建面向全社會公開的在售商品房團購平台，團購房源須是
「五證」齊全的現房或准現房。各房地產企業自願參加，對滿足團購條件購房的（一次性購買５
套及以上等），可在新建商品住房自主合理定價基礎上再下降不超過１０個點，團購優惠價格不
計入商品備案價格跌幅比例範圍。（ｊｑ）

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