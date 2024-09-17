《神州金融》多家農村金融機構降存款利率，業內人士：正視並接受

《經濟通通訊社１７日專訊》近日，內地多家農村金融機構發布公告稱下調人民幣個人存款
利率，有機構下調幅度高達５５個基點。此外，自７月２２日貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下調
後，部分銀行已二次調整存款利率，二次調整主要針１年期及以上的整存整取存款。
＊有機構下調幅度高達５５個基點＊
山西寧武瑞都村鎮銀行公告稱，自９月１５日起調整存款利率，調整後，活期存款執行利率
上限為０﹒２％，３個月、６個月、１年、２年、３年、５年期整存整取存款利率上限分別為
１﹒４５％、１﹒５５％、１﹒８０％、２﹒１０％、２﹒４０％、２﹒５５％。其中２年、３
年期整存整取利率下調幅度最大，為５５個基點，５年期下調４５個基點，其他期限下調幅度在
１０到２５個基點。
廣西來賓象州長江村鎮銀行公告稱，自９月１４日起調整人民幣存款利率。經調整後的利率
為，活期存款利率為０﹒２５％，３個月、６個月、１年、２年、３年、５年期整存整取存款利
率分別為１﹒６５％、１﹒８５％、２﹒０５％、２﹒３５％、２﹒７％、２﹒７％。此次調整
中，活期存款與３個月整存整取存款利率與上期保持一致，３年期與５年期整存整取存款利率下
調幅度均為５０個基點。
值得一提的是，自７月２２日ＬＰＲ下調後，部分銀行已二次調整存款利率。以廣西忻城縣
農村信用合作聯社為例，其在８月２日首次下調了人民幣存款掛牌利率，調整幅度在５至２０個
基點。９月１２日，忻城縣農村信用合作聯社再次調整，對１年期及以上的整存整取存款利率下
調１０到３０個基點。
＊業內人士：正視並接受低利率環境＊
據《中國證券報》引述上海金融與發展實驗室主任曾剛稱，本輪農村金融機構下調存款利率
，主要是跟進此輪ＬＰＲ下調，以控制負債成本，緩解淨息差壓力。
業內人士認為，需正視並接受利率不斷下行的現實環境。在此背景下，不僅是銀行存款利率
，包括銀行理財在內的各類資管產品的收益率也將隨之下降。因此，投資者需理性認識當前低利
率市場環境，根據自身風險承受能力和收益偏好，做出投資選擇。（ｊｑ）
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