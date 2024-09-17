【數據解讀】中金：短期內「增量政策」選項降準概率大於降息

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行日前公布數據顯示，８月新增社會融資規模３﹒０３

萬億元（人民幣．下同），較前值７７００億元大幅回升，但比去年同期少約１０００億元；８

月末社會融資規模存量３９８﹒５６萬億元，同比增８﹒１％，增速較７月末的８﹒２％略為放

緩。廣義貨幣（Ｍ２）餘額３０５﹒０５萬億元，同比增６﹒３％，增速與７月持平；狹義貨幣

（Ｍ１）餘額６３﹒０２萬億元，同比下降７﹒３％，再創新低。

中金公司研報指出，８月社融增速小幅回落，非政府部門社融增速下滑更快，從７月的

６﹒６％收窄至６﹒４％，政府債是支撐社融的主要因素。雖然政府債發行增加，但財政存款明

顯反彈，同比增幅大於財政發債，由於財政存款並不記入廣義流動性，因此財政總體上來說是在

回收流動性的、拖累Ｍ２增長。財政擴張的實際效果尚未體現，後續投放有待觀察。８月Ｍ２增

速月７月持平，環比增速也明顯企穩，「金融脫媒」（資金從銀行流向非銀）現象有所減弱。如

果財政投放順利，將有助於Ｍ２增速的回升。Ｍ２增速能否趨勢回升取決於財政的力度能否持續

加強。向前看，短期內「增量政策」選項中降準的概率大於降息。（ｓｌ）

