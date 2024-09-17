《中國要聞》廣州發政商交往指引，國企商務招待可送限額內紀念品

《經濟通通訊社１７日專訊》廣州市近日印發實施《廣州市政商交往若干場景行為指引及答

疑（第一批）》（下稱《指引》），圍繞招商引資和涉企服務、接待就餐、交通用車、差旅住宿

、禮品捐贈、對外交流等６個方面１８類政商交往高頻場，構建「全景式」政商交往行為指南，

推動公職人員在政商交往中做到親而有度、清而有為。

其中，在「禮品捐贈」方面，《指引》提出，黨政機關工作人員參加企業、商會、行業協會

舉辦的活動，可以接受明顯非貴重的企業宣傳品、文創產品；國有企業商務招待可贈送原則上每

次人均不得超過６００元人民幣的紀念品，禮品種類以宣傳企業形象、展示企業文化或體現地域

文化等為主要內容；教育、醫療、科研機構等可以通過設立基金會等方式接受企業、個人或政府

的資金、物資等幫扶支持，基金會等可用以獎勵在教學科研、醫療事業發展、科技創新和人才培

養中作出突出貢獻的單位和個人，但不得用於發放日常津貼補貼。

《指引》同時明確，公職人員不得收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金、消費卡（券）

和有價證券、股權、其他金融產品等財物；不得收受其他明顯超出正常禮尚往來的財物；不得向

企業索要任何禮品、禮金等財物。



＊黨員幹部可為滯銷農產品等開展直播帶貨等活動＊



在「招商引資和涉企服務」方面，黨員幹部可以做的包括：為非特定企業的本地特色產品、

名優產品、滯銷農產品等開展直播帶貨、產品推介、媒體宣傳等活動；可以在爭取重大項目、獲

得金融支持、落實扶持政策、加快審批辦理、開展供需對接、追討拖欠帳款和執行款等方面為企

業提供必要幫助；統戰、外事、工商聯等相關職能部門工作人員經批准可以參加商會、行業協會

、外商、僑商、港澳台企業等舉辦的聯誼會、年會、團拜會等活動。

不過，一般不參加企業節慶、慶典、慶功宴等內部儀式性慶祝活動，不得為特定企業產品的

市場經營活動站台；不得因為聯繫服務企業獲取不當利益回報；不得超出法律法規授權對企業開

展執法活動或利用審批、執法、監管等權力對企業進行吃拿卡要；不得無故對企業來電或來訪約

訪不答不見，不得對企業反映訴求置之不理。（ｓｌ）

