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AH股新聞

17/09/2024 14:16

《中國要聞》三隻羊被立案調查：直播帶貨「香港美誠月餅」涉誤導

　　《經濟通通訊社１７日專訊》安徽合肥高新區市場監督管理局發布情況通報指，近日三隻羊
網絡科技有限公司直播帶貨的「香港美誠月餅」引發關注；對三隻羊網絡科技有限公司在直播中
涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。通報並指，該局聯
合相關部門已多次約談督促企業規範經營行為，對企業直播帶貨中出現的違法違規行為將堅決依
法查處。
　　內地網紅主播「瘋狂小楊哥」（張慶楊）及其與胞兄張開楊（瘋狂大楊哥）創立的直播公司
「三隻羊網絡」近日直播帶貨的「香港美誠月餅」熱銷，三隻羊方面聲稱這款月餅是「香港美誠
的，也是香港知名品牌」，已經合作三年，旗下主播更曾聲稱該品牌「已經做了２０多年了」，
但卻被揭發香港人從未聽聞該品牌，在香港亦沒有實體售賣點，而且產地並非香港，疑涉「虛假
宣傳」。美誠月餅品牌運營方所在的廣州花都區市場監督管理局日前表示，正核查其涉及虛假宣
傳的情況。美誠方面則強調，公司２０１９年在香港註冊，「沒有哪一條法律規定香港品牌不能
在內地生產的」。
　　據內媒引述天眼查信息，香港美誠食品集團有限公司２０１９年於香港註冊成立，品牌運營
方廣州市美誠食品有限公司亦成立於２０１９年；月餅生產廠家廣州市美誠食品科技有限公司（
廣州美誠）成立於２０１４年。２０２４年７月９日，廣州美誠１００％持股股東李水清退出資
產，同步退出股東、法定代表人、董事身份，均變更為目前持股８５％的張紹主，另一位持股
１５％的股東為張紹燈。此外，香港美誠集團公司於２０２３年、２０２４年在香港註冊了多個
與月餅有關含「美誠」字樣、圖樣的商標，其中「香港美誠月餅」字樣、圖樣的商標註冊於
２０２３年９月２２日。（ｓｌ）
　
　

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