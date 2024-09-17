《中國要聞》三隻羊被立案調查：直播帶貨「香港美誠月餅」涉誤導

《經濟通通訊社１７日專訊》安徽合肥高新區市場監督管理局發布情況通報指，近日三隻羊

網絡科技有限公司直播帶貨的「香港美誠月餅」引發關注；對三隻羊網絡科技有限公司在直播中

涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。通報並指，該局聯

合相關部門已多次約談督促企業規範經營行為，對企業直播帶貨中出現的違法違規行為將堅決依

法查處。

內地網紅主播「瘋狂小楊哥」（張慶楊）及其與胞兄張開楊（瘋狂大楊哥）創立的直播公司

「三隻羊網絡」近日直播帶貨的「香港美誠月餅」熱銷，三隻羊方面聲稱這款月餅是「香港美誠

的，也是香港知名品牌」，已經合作三年，旗下主播更曾聲稱該品牌「已經做了２０多年了」，

但卻被揭發香港人從未聽聞該品牌，在香港亦沒有實體售賣點，而且產地並非香港，疑涉「虛假

宣傳」。美誠月餅品牌運營方所在的廣州花都區市場監督管理局日前表示，正核查其涉及虛假宣

傳的情況。美誠方面則強調，公司２０１９年在香港註冊，「沒有哪一條法律規定香港品牌不能

在內地生產的」。

據內媒引述天眼查信息，香港美誠食品集團有限公司２０１９年於香港註冊成立，品牌運營

方廣州市美誠食品有限公司亦成立於２０１９年；月餅生產廠家廣州市美誠食品科技有限公司（

廣州美誠）成立於２０１４年。２０２４年７月９日，廣州美誠１００％持股股東李水清退出資

產，同步退出股東、法定代表人、董事身份，均變更為目前持股８５％的張紹主，另一位持股

１５％的股東為張紹燈。此外，香港美誠集團公司於２０２３年、２０２４年在香港註冊了多個

與月餅有關含「美誠」字樣、圖樣的商標，其中「香港美誠月餅」字樣、圖樣的商標註冊於

２０２３年９月２２日。（ｓｌ）





