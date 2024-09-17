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AH股新聞

17/09/2024 14:45

《中國要聞》重慶今年高溫日數已達６８天，打破歷年同期紀錄

　　《經濟通通訊社１７日專訊》有「火爐城市」之稱的重慶今年高溫日數打破紀錄。重慶市氣
候中心總工程師唐紅玉表示，截至９月１６日，沙坪壩氣象站今年以來錄得高溫日數達６８天，
創下該站有氣象記錄以來同期新高，之前該站同期高溫日數紀錄為２０１１年的６５天；６８天
也打破了重慶本地全年高溫日數紀錄。唐紅玉並指，儘管今年高溫天數多，但強度尚未超越
２０２２年８月破紀錄的攝氏４５度，該紀錄由北碚國家觀測站錄得，今年最高溫同樣出現在該
站，為４３﹒６度。隨著太陽直射點向南移動，今年不大可能突破這一高溫強度。
　　對於今年持續高溫，重慶市氣象台副台長翟丹華解釋，與西太平洋副熱帶高壓有密切關係。
一般情況下，每年９月西太平洋副熱帶高壓會南落至華南地區，但今年８月以來，西太平洋副熱
帶高壓異常偏強，一直位於長江流域，並且長時間控制重慶及周邊地區。在強大高壓系統控制下
，一方面阻擋了北方冷空氣南下；另一方面重慶地區盛行下沉氣流，造成天空晴朗少雲、太陽輻
射強，氣流下沉增溫和太陽輻射增溫共同作用之下，加上盆地封閉地形使得散熱能力弱，造成今
年８至９月期間高溫強度大、持續時間長。（ｓｌ）

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